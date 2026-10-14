Venezia, scelto il nuovo allenatore che prenderà il posto di Stroppa: c’è l’accordo

Adesso ci siamo davvero: fumata bianca in arrivo e tutto sistemato ormai per la firma sul contratto.

Il Venezia ha ormai deciso chi guiderà la prima squadra dopo l’addio di Giovanni Stroppa. Ieri vi avevamo parlato dell’esonero ufficiale del 58enne originario di Mulazzano e adesso arrivano aggiornamenti importanti per quel che riguarda il nuovo allenatore del club lagunare.

Il Venezia – stando a quanto riferito proprio in questi minuti dalla redazione di ‘Sky Sport’ – ripartirà da Davide Nicola, che ha avuto la meglio sull’altro candidato ovvero Paolo Zanetti. Nicola, che nelle prossime ore firmerà la risoluzione del contratto con la Cremonese, si unirà al Venezia con un contratto fino al 30 giugno 2028 e sabato 17 ottobre farà il suo esordio in panchina nella delicatissima sfida contro il Napoli di Max Allegri, valida per la settima giornata del campionato di Serie A.