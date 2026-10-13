Venezia, ufficiale l’esonero di Stroppa: chi c’è in pole per la sostituzione

La società lagunare ha deciso di cambiare guida tecnica della prima squadra dopo la sconfitta contro l’Atalanta.
Il Venezia si arrende anche all’Atalanta e rimedia la sesta sconfitta in altrettante gare di campionato. Proprio per questo motivo, la società lagunare ha deciso di esonerare l’allenatore Stroppa.
Ecco il comunicato ufficiale di questi minuti: “Venezia FC comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Sotto la sua guida tecnica, il Club ha conquistando la promozione in Serie A nella stagione 2025/26, raggiunta al termine di un campionato di Serie BKT vissuto da protagonista. Il club arancioneroverde desidera ringraziare Giovanni Stroppa e il suo staff per il lavoro svolto, la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati nel corso della loro esperienza in arancioneroverde“.
Per la sua sostituzione adesso è testa a testa tra Paolo Zanetti e Davide Nicola, con il primo favorito.
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