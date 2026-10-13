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Poco spazio per Liberali al Como, non è da escludere la cessione in prestito

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Mattia Liberali sta trovando poco spazio all’interno del Como di Cesc Fabregas e il suo futuro potrebbe cambiare a gennaio.

Pollice alto per Cesc Fabregas
Fabregas pensa all’utilizzo di Liberali (Ansa Foto) – calciomercato.it

Acquistato dal Catanzaro durante la scorsa estate, battendo la concorrenza del Milan, che aveva provato a riportarlo a casa, il giovane trequartista sta facendo fatica a racimolare minutaggio nella formazione lariana. Come spesso accade, i calciatori acquistati dalla squadra allenata da Cesc Fabregas impiegano diverso tempo per assimilare e comprendere i meccanismi tattici richiesti dall’allenatore spagnolo.

Mattia Liberali attende il suo turno, fiducioso di riuscire a ritagliarsi spazio da qui alla seconda parte di stagione. Se così non dovesse essere, però, non è da escludere che il Como possa aprire a una cessione in prestito del giovane talento italiano, il quale potrebbe trasferirsi in un altro club di Serie A con la formula del prestito secco fino al termine dell’annata.

Nel frattempo, Parma, Monza e Venezia osservano con grande attenzione la situazione relativa all’ex Milan, che dal canto suo continua a lavorare per convincere Fàbregas a concedergli maggiore spazio in campo.

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