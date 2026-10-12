Inter, la scelta su ‘Calha’ e doppio KO: 5 cambi in Champions | VIDEO CM

La formazione di Chivu prepara la sfida di Champions League al ‘Meazza’ contro il Brugge: le ultime dopo la rifinitura di Appiano Gentile

Vento in poppa per l’Inter dopo il comodo e largo successo contro il Parma, con i nerazzurri attesi adesso dalla sfida di Champions League sempre a San Siro con il Brugge dell’ex Sommer.

La squadra di Chivu prepara il match europeo ad Appiano Gentile: clima disteso e tanti sorrisi nella rifinitura di questa mattina, con Marcus Thuram che ad esempio ha scherzato inscenando il consueto ‘strike’ sui palloni prima di fare sul serio agli ordini del tecnico rumeno.

L’attaccante francese si è rivisto In grande spolvero sabato in campionato e tornerà a far coppia con il gemello Lautaro Martinez in attacco.

Inter-Brugge, la probabile formazione di Chivu

Allarme invece subito rientrato per Calhanoglu, che si è allenato regolarmente in gruppo dopo la botta al ginocchio contro il Parma. Restano ai box invece gli infortunati Stones e Jones.

🎥 L’#Inter prepara ad Appiano Gentile la sfida di Champions col Brugge: regolarmente in gruppo Calhanoglu, indisponibili gli infortunati Jones e Stones 😁 Thuram scherza con il tradizionale ‘strike’ e tornerà a far coppia con capitan Lautaro in attacco 📲 @calciomercatoit https://t.co/2G5UeCgnS9 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) October 12, 2026

Chivu aveva già rassicurato sulle condizioni del turco, che in mediana sarà coadiuvato ai suoi lati da Barella e Zielinski. Diversi cambi per l’allenatore nerazzurro rispetto al match di campionato: dovrebbero essere almeno 5 gli avvicendamenti, con Akanji e Bastoni che torneranno dal 1’ nel reparto arretrato.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram