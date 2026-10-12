Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter, la scelta su ‘Calha’ e doppio KO: 5 cambi in Champions | VIDEO CM

Foto dell'autore

La formazione di Chivu prepara la sfida di Champions League al ‘Meazza’ contro il Brugge: le ultime dopo la rifinitura di Appiano Gentile

Vento in poppa per l’Inter dopo il comodo e largo successo contro il Parma, con i nerazzurri attesi adesso dalla sfida di Champions League sempre a San Siro con il Brugge dell’ex Sommer.

Inter-Brugge, le scelte di Chivu
Chivu e Barella (Ansa) – Calciomercato.it

La squadra di Chivu prepara il match europeo ad Appiano Gentile: clima disteso e tanti sorrisi nella rifinitura di questa mattina, con Marcus Thuram che ad esempio ha scherzato inscenando il consueto ‘strike’ sui palloni prima di fare sul serio agli ordini del tecnico rumeno.

L’attaccante francese si è rivisto In grande spolvero sabato in campionato e tornerà a far coppia con il gemello Lautaro Martinez in attacco.

Inter-Brugge, la probabile formazione di Chivu

Allarme invece subito rientrato per Calhanoglu, che si è allenato regolarmente in gruppo dopo la botta al ginocchio contro il Parma. Restano ai box invece gli infortunati Stones e Jones.

Chivu aveva già rassicurato sulle condizioni del turco, che in mediana sarà coadiuvato ai suoi lati da Barella e Zielinski. Diversi cambi per l’allenatore nerazzurro rispetto al match di campionato: dovrebbero essere almeno 5 gli avvicendamenti, con Akanji e Bastoni che torneranno dal 1’ nel reparto arretrato.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 779 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
/7
6023

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

2 / 7

Quale squadra rimontò il Barcellona vincendo 3-0 all'Olimpico nella Champions League 2017/18?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

4 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

5 / 7

Quale italiano ha vinto il Pallone d'Oro più recentemente?

6 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

7 / 7

Da quale club la Juventus acquistò Zinedine Zidane nel 1996?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 16%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie