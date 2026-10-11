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Cagliari-Juve probabili formazioni: due ballottaggi in attacco per Spalletti

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Le ultime di formazione a poche ore dal posticipo della sesta giornata del campionato di Serie A. 

Ci siamo. La Juventus torna in campo nel sesto turno di Serie A e fa visita a un Cagliari lanciatissimo: Spalletti è atteso da un vero e proprio tour de force tra campionato e Champions League e farà ruotare i suoi uomini in vista delle prossime gare, a partire già dalla sfida di questa sera.

Nico Gonzalez rinnova con la Juve
Nico Gonzalez (Ansa) – Calciomercato.it

Il tecnico bianconero conferma l’ormai collaudato 4-2-3-1, con Douglas Luiz-Sarr in mezzo al campo e con McKennie che avanza sulla linea dei trequartisti. Due i ballottaggi in casa Juve: Conceicao e Zhegrova si giocano una maglia a destra, così come Alajbegovic e Nico Gonzalez sulla fascia opposta. Ecco le probabili formazioni:

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy. All. Pisacane

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Douglas Luiz, Sarr; Conceicao, McKennie, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti

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