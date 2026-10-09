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Juve, dopo Yildiz si prova un altro colpo in casa Bayern Monaco: può arrivare a zero

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Bianconeri letteralmente scatenati sul mercato soprattutto per quel che riguarda i giovani talenti. 

Nell’estate del 2022 si liberava a zero dal Bayern Monaco e si trasferiva alla Juventus. Da quel giorno Kenan Yildiz ne ha fatta di strada fino a diventare il giocatore più importante della rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Proprio in virtù di questo, la società di corso Galileo Ferraris è al lavoro per mettere a segno un altro colpo alla Yildiz.

Juventus, le mosse di Carnevali
Giovanni Carnevali – Foto Calciomercato.it

Il giocatore in questione si chiama Leonard Prescott, gioca nel Bayern Monaco, è un classe 2009 e di ruolo fa il portiere. Il suo contratto con il club bavarese scade il 30 giugno 2027 e la Juve già pregusta un nuovo colpaccio a parametro zero, cinque anni dopo l’operazione Yildiz. Carnevali e Massara riusciranno nel loro intento? Lo scopriremo molto presto e come sempre vi terremo aggiornati.

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