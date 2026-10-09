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Doppio colpo Milan a gennaio: Amorim sarà accontentato

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Il Milan è già al lavoro per quello che riguarda il calciomercato in vista di gennaio e i rossoneri stanno pensando a due colpi da regalare a Ruben Amorim.

Amorim
Milan, due colpi per Amorim (Ansa Foto) – calciomercato.it

Sono due i grandi obiettivi del club meneghino per la seconda parte di stagione con un difensore centrale e un attaccante nel mirino. Al momento ci sono due nomi in cima alla lista dei desideri.

Per quello che riguarda la retrguardia piace molto Gonçalo Inacio dello Sporting, mentre per l’attacco si sta lavorando in maniera decisa per Endrick con il brasiliano che potrebbe arrivare in prestito.

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Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

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3 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

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Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

5 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

6 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia della Serie A?

7 / 7

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