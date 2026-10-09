Doppio colpo Milan a gennaio: Amorim sarà accontentato

Il Milan è già al lavoro per quello che riguarda il calciomercato in vista di gennaio e i rossoneri stanno pensando a due colpi da regalare a Ruben Amorim.

Sono due i grandi obiettivi del club meneghino per la seconda parte di stagione con un difensore centrale e un attaccante nel mirino. Al momento ci sono due nomi in cima alla lista dei desideri.

Per quello che riguarda la retrguardia piace molto Gonçalo Inacio dello Sporting, mentre per l’attacco si sta lavorando in maniera decisa per Endrick con il brasiliano che potrebbe arrivare in prestito.