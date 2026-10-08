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Monza, Obiang svela: “Bellissimo ritorno Di Gregorio. Zeballos lunga storia” | VIDEO CM

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Il nuovo Direttore sportivo del club brianzolo ha svelato alcuni retroscena sull’ultimo mercato estivo e sull’arrivo in panchina di Juric

Il Monza ripartirà dalla difficile trasferta sul campo della capolista Lazio dopo la sosta, però gli ultimi risultati e soprattutto le prestazioni in campo hanno dato molta fiducia all’ambiente brianzolo.

Monza, retroscena Obiang
Il Ds del Monza Pedro Obiang – Foto Calciomercato.it

I biancorossi hanno affidato a Juric il timone dopo il divorzio da Bianco, ma anche in dirigenza si sono registrate diverse novità con il passaggio dietro la scrivania di Pedro Obiang. L’ex centrocampista si sofferma sulla nuova avventura fuori dal campo: “È stato un grande salto, però ho la fortuna di avere una grandissima squadra dietro”, spiega il nuovo Direttore sportivo del Monza a margine del ‘Premio Gentleman’.

Sull’impatto di Juric in panchina: “Sta dando la sua spinta ai ragazzi, è un allenatore molto grintoso. La squadra ha un’identità e speriamo che i risultati ci premino”.

Varela, Zeballos e Di Gregorio: i retroscena di Obiang sul mercato del Monza

Varela è invece la sorpresa dell’ultimo mercato dei brianzoli: “È stata una grandissima scoperta del nostro team di scout. Sta facendo ancora meglio di quello che pensavamo e speriamo continui così”.

C’è grande attesa anche per Zeballos: “Come nasce questo colpo? È una lunga storia… È stato un lavoro di squadra: abbiamo visto lo spiraglio, ci abbiamo provato e fortunatamente è andata bene”, la risposta di Obiang alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it. 

Il Ds brianzolo svela infine un retroscena su Di Gregorio, con il Monza che dalla Juventus aveva provato a ripotarlo tra i pali biancorossi: “Sarebbe stato bellissimo, parliamo di un grandissimo portiere. Noi però avevamo altri giocatori: abbiamo due ottimi portieri e adesso sta performando meglio Tornqvist”. 

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