Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Montella-Turchia, esonero vicinissimo: il nome del nuovo ct

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Sta per concludersi l’avventura del tecnico napoletano come commissario tecnico della Nazionale turca.

Quattro sconfitte in quattro partite, addirittura 7 reti subite nelle due gare contro l’Italia e ultimo posto in classifica nel gruppo A di Nations League. La Turchia è in grossa difficoltà e, a questo punto, appare sempre più probabile l’esonero del ct Vincenzo Montella.

Turchia, Montella a rischio esonero per la mancata convocazione di Karazor
Montella (foto Ansa) – Calciomercato.it

Lo riferiscono i media locali ‘Fanatik’ e ‘Milliyet’, secondo cui la Federazione turca avrebbe deciso di separarsi definitivamente da Montella e di corrispondere al tecnico napoletano cinque mensilità di indennizzo per un totale di oltre 900 mila euro.

Ma arriverà al suo posto sulla panchina della Turchia? In pole ci sarebbe al momento Arda Turan, ex icona della Nazionale turca e oggi allenatore dello Shakhtar Donetsk. Seguiremo con grande attenzione l’evolversi della vicenda e come sempre vi terremo aggiornati.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 728 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
/7
5732

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

2 / 7

Quale italiano ha vinto il Pallone d'Oro più recentemente?

3 / 7

Da quale club la Juventus acquistò Zinedine Zidane nel 1996?

4 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

5 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

6 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

7 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 15%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie