Montella-Turchia, esonero vicinissimo: il nome del nuovo ct

Sta per concludersi l’avventura del tecnico napoletano come commissario tecnico della Nazionale turca.

Quattro sconfitte in quattro partite, addirittura 7 reti subite nelle due gare contro l’Italia e ultimo posto in classifica nel gruppo A di Nations League. La Turchia è in grossa difficoltà e, a questo punto, appare sempre più probabile l’esonero del ct Vincenzo Montella.

Lo riferiscono i media locali ‘Fanatik’ e ‘Milliyet’, secondo cui la Federazione turca avrebbe deciso di separarsi definitivamente da Montella e di corrispondere al tecnico napoletano cinque mensilità di indennizzo per un totale di oltre 900 mila euro.

Ma arriverà al suo posto sulla panchina della Turchia? In pole ci sarebbe al momento Arda Turan, ex icona della Nazionale turca e oggi allenatore dello Shakhtar Donetsk. Seguiremo con grande attenzione l’evolversi della vicenda e come sempre vi terremo aggiornati.