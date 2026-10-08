Inter, colpo di scena Lautaro Martinez: cosa sta succedendo

L’attaccante argentino tiene in apprensione Chivu e i tifosi nerazzurri, le ultime in vista della ripresa del campionato.
Dopo la lunga sosta per le Nazionali, la Serie A è pronta a riaprire i battenti con le gare della sesta giornata in programma il prossimo weekend. Tra i match più attesi figura sicuramente quello che metterà di fronte Inter e Parma a San Siro sabato 10 ottobre alle ore 18,00.
Il tecnico Chivu – secondo quanto evidenziato dal ‘Corriere dello Sport’ – deciderà se schierare o meno Lautaro Martinez solo in prossimità del fischio d’inizio. L’attaccante argentino sarà tra gli ultimi nerazzurri ad aggregarsi al gruppo e potrebbe riposare almeno inizialmente anche in vista dell’impegno di Champions League.
In attacco, dunque, potrebbe essere Bonny a far coppia con Thuram dal 1′, con Lautaro pronto a fare il suo ingresso in campo a gara in corso.
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