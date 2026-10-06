Per la Juventus è durissima: c’è la fila per Kayode

Il terzino del Brentford e della Nazionale italiana viene corteggiato dalle big di Premier: strada in salita per la ‘Vecchia Signora’

C’è la fila per Michael Kayode. Dopo aver convinto con il Brentford, il terzino italiano si è messo in evidenza anche con la maglia della Nazionale dopo la prima chiamata del Ct Mancini.

Gol all’esordio in azzurro per l’ex Fiorentina contro la Turchia e prestazioni che hanno attirato ulteriormente l’attenzione nei suoi confronti. Nell’ultimo mercato estivo il 22enne giocatore era finito nel mirino dell’Inter per il post Dumfries, mentre adesso la squadra più interessata in Italia è la Juventus.

Calciomercato Juve, c’è anche il Liverpool su Kayode

La ‘Vecchia Signora’ vuole rimpolpare lo zoccolo duro italiano alla Continassa e quello di Kayode è uno dei profili che stuccano la dirigenza bianconera.

Il difensore del Brentford ha vestito la maglia della Juve nelle giovanili e nei mesi scorsi è stato blindato con il rinnovo fino al 2032. Con un’offerta importante – vicina ai 50 milioni di euro – il sodalizio inglese potrebbe però aprire alla partenza del giovane nazionale italiano. Come dicevamo Kayode ha diversi corteggiatori e di recente si sarebbe aggiunto anche il Liverpool come rivelato Oltremanica dal portale ‘Caught Offside’.

L’ex Fiorentina sarebbe una priorità per i ‘Reds’ e sempre in Premier League piace inoltre alle altre big Newcastle, Arsenal e Tottenham. Strada tutta in salita per la Juventus nella corsa a Kayode…