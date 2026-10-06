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Emergenza Milan sulle fasce, si torna sul mercato: i nomi

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Pessime notizie in casa rossonera in vista della ripresa del campionato, ora Amorim ha gli uomini contati in quel ruolo.

Mazzata pesantissima per il Milan che si appresta a tornare in campo contro il Sassuolo dopo la lunga sosta per le Nazionali. Il tecnico Amorim, però, dovrà rinunciare agli infortunati Saelemaekers ed Estupinan e si ritrova adesso con gli uomini contati sulle corsie laterali.

Ruben Amorim
Amorim (Ansa Foto) – calciomercato.it

A causa della doppia tegola, la dirigenza rossonera potrebbe addirittura decidere di tornare sul mercato.

Tra gli svincolati ci sono almeno 6 nomi davvero interessanti che possono essere impiegati sia a destra che a sinistra: Raphael Guerreiro, Daniel Carvajal, l’ex Fode Ballo Touré, Dani Rodriguez, Pol Lirola e Ricardo Pereira. Chi la spunterà alla fine?

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