Milan, occhi su Ayari: obiettivo per l’estate del 2027

Il Milan ha messo nel mirino Yasin Ayari, centrocampista svedese del Brighton che potrebbe salutare la Premier League in estate.
Secondo quanto affermato da TuttoSport, il calciatore svedese sarebbe finito nel mirino del club rossonero per la prossima stagione. Calciatore in grado di agire sia da mediano che da trequartista, Ayari piace molto anche alla Roma che ha provato a prenderlo durante la scorsa estate.
Ayari potrebbe andare a prendere il posto che attualmente in rosa è di Modric con il Milan pronto ad un nuovo grande investimento per rinnovare la propria rosa.
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