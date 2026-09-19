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L’Inter già pensa alla prossima estate: osservato speciale in casa Roma

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I campioni d’Italia ospiti della Roma nel big match di giornata: c’è un profilo tra i giallorossi che intriga la dirigenza di Viale della Liberazione

Match stellare e tra le prime della classe all’Olimpico per la quinta giornata del campionato di Serie A. 

Inter, Ndicka resta nel mirino di Marotta
Beppe Marotta, presidente dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

La Roma ospita l’Inter campioni d’Italia, con le squadre di Gasperini e Chivu che sono le uniche a punteggio pieno in classifica. I nerazzurri arrivano alla sfida dopo il pirotecnico 5-3 casalingo con l’Udinese e con una difesa un po’ traballante in questa primissima parte di stagione. 

L’Inter ha già incassato 8 gol in cinque partite tra campionato e Champions, facendo scattare un campanello d’allarme sullo stato di salute del reparto difensivo.

Calciomercato Inter, Ndicka resta nei radar nerazzurri

Inoltre Chivu non avrà a disposizione Stones, ai box per infortunio e che rientrerà direttamente dopo la sosta per le nazionali. La fragilità fisica dell’ex Manchester City sarà un tema durante tutto l’arco della stagione e la dirigenza nerazzurra farà le opportune valutazioni anche in sede di mercato.

Evan Ndicka controlla palla
Evan Ndicka, 27 anni (Ansa) – Calciomercato.it

Uno dei profili maggiormente apprezzati per rinforzare eventualmente il pacchetto arretrato è Evan Ndicka, già nei radar della società di Viale della Liberazione prima dell’arrivo proprio di Stones a Milano. Il centrale ivoriano (sotto contratto al momento fino al 2028) piace anche a Chivu e nel big match dell’Olimpico sarà uno degli osservati speciali dell’Inter.

I campioni d’Italia potrebbero provare quindi un nuovo assalto per Ndicka, anche se strapparlo alla Roma non sarà comunque facile considerando la stima di Gasperini per il giocatore e una valutazione del cartellino intorno ai 35 milioni di euro. 

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