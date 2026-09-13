Come i numeri stanno cambiando il modo di leggere una partita

Una partita di calcio produce molti più dati di quelli che compaiono sul tabellone. Gol, tiri, possesso, recuperi e posizione dei calciatori sono solo una parte delle informazioni disponibili. Il loro valore emerge quando vengono messe in relazione per ricostruire quello che è successo durante i novanta minuti.

Questa quantità di informazioni ha cambiato il lavoro di allenatori, analisti e osservatori. La partita viene scomposta in situazioni, tempi e zone del campo per capire dove una squadra abbia costruito i propri vantaggi e quando abbia invece perso il controllo.

Oltre il risultato

Il punteggio racconta l’esito, ma lascia fuori gran parte di quello che è successo prima del gol. Una rete arrivata al termine di un’azione isolata può avere lo stesso peso sul risultato di una lunga serie di occasioni costruite senza successo.

Per questo vengono utilizzati indicatori che stimano la probabilità che una conclusione si trasformi in rete. Il calcolo considera fattori come posizione del tiro, distanza dalla porta e sviluppo dell’azione, distinguendo un’occasione realmente pericolosa da una conclusione con poche possibilità di successo.

Anche il racconto delle singole squadre si arricchisce di queste informazioni. Nel caso dell’Inter, ad esempio, un dato incredibile sull’Inter può diventare un punto di partenza per capire come una determinata caratteristica abbia inciso sul rendimento della squadra.

Osservare i valori nel corso della gara permette inoltre di cogliere cambiamenti che il dato finale nasconde.

Leggere il campo attraverso i dati

Il possesso acquista un significato diverso quando viene collegato alle zone occupate dalla squadra, ai passaggi in avanti e ai recuperi nella metà campo avversaria. Lo stesso vale per la posizione dei singoli, che può mostrare come cambiano le distanze tra i reparti o quali spazi vengano attaccati con maggiore frequenza.

Le immagini aiutano a dare un significato a queste variazioni. Una mappa può segnalare una concentrazione di azioni sulla fascia, mentre il video permette di capire se dipenda da una precisa scelta tattica, da un errore dell’avversario o dall’andamento di una singola azione.

La diffusione di questo approccio ha portato a sviluppare competenze specifiche anche nella formazione tecnica. La FIGC dedica spazio alle analisi tattiche partendo dai dati statistici, utilizzando i numeri per studiare situazioni di gioco e confrontare soluzioni tattiche differenti.

Quando i numeri diventano una previsione

Il passo successivo è provare a stimare quello che potrebbe accadere. Dalle informazioni raccolte prima e durante una gara si possono ricavare indicazioni sulla capacità di una squadra di creare occasioni, difendersi o segnare.

La trasformazione di questi dati in una stima riguarda anche altri ambiti legati allo sport. Nelle scommesse sportive, ad esempio, le quote vengono elaborate mettendo insieme informazioni sulle squadre, rendimento precedente e probabilità associate ai diversi esiti. Il risultato resta una valutazione statistica, non la certezza di ciò che accadrà in campo.

Nel calcio questa distinzione è importante perché una gara può cambiare in pochi minuti. Un’espulsione, un infortunio, una sostituzione o un episodio individuale possono modificare rapidamente lo scenario.

Il contesto cambia il significato dei numeri

Una statistica assume valore quando viene collegata alle circostanze in cui è stata prodotta. Un alto possesso nella metà campo avversaria può indicare pressione costante, ma anche derivare da una squadra che mantiene il pallone senza creare occasioni realmente pericolose.

Lo stesso vale per i tiri. Un numero elevato può sembrare indicativo di una buona prestazione offensiva, ma distanza dalla porta, posizione e presenza dei difensori cambiano completamente il peso di quelle conclusioni.

La qualità dell’analisi dipende quindi dalla capacità di mettere in relazione più elementi. Anziché fermarsi al conteggio dei palloni recuperati, è più utile osservare dove avvengono i recuperi, in quale fase della gara e cosa succede nell’azione successiva.

Una nuova interpretazione della partita

L’analisi numerica aggiunge un livello di dettaglio alla cronaca tradizionale. Il risultato racconta cosa è successo, mentre i dati aiutano a ricostruire le dinamiche che hanno portato a quel risultato.

Per chi lavora nel calcio significa avere più elementi per valutare una prestazione e individuare variazioni difficili da cogliere durante la visione. Per il pubblico, significa andare oltre il semplice punteggio e capire perché una partita abbia preso una determinata direzione.

Il valore dei numeri sta nella loro capacità di completare ciò che si vede sul campo. Letti insieme alle immagini e al contesto tattico, possono offrire un quadro molto più preciso della gara.