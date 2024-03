Dato incredibile sull’Inter: è il vero segreto di Inzaghi

L’Inter non si ferma e continua a macinare punti preziosi per arrivare allo scudetto: c’è un dato incredibile che svela il lavoro di Simone Inzaghi

L’Inter vola in classifica e, in vista della partita contro il Genoa, la concentrazione resta alta per gli uomini di Simone Inzaghi che non vogliono lasciare per strada punti nella corsa scudetto.

I nerazzurri hanno dimostrato la loro forza sul campo anche nel match di San Siro contro l’Atalanta, in cui i milanesi hanno demolito sul campo anche uno degli avversari più in forma con il netto risultato di 4-0, aumentando a dodici punti il distacco dalla Juve in classifica. Inizialmente, però, non tutto è stato semplice, come è normale che sia in un campionato che presenta anche degli avversari di valore.

Nei primi 25 minuti, la corsa forsennata degli uomini di Gian Piero Gasperini, uomo contro uomo a tutto campo, ha messo in difficoltà la formazione di casa, che ha fatto fatica a trovare grandi spazi oltre il centrocampo e ha proposto il suo gioco – non va dimenticato anche il gol annullato a De Ketelaere che avrebbe potuto dare una direzione diversa alla partita. Ma è proprio lì che i nerazzurri hanno mostrato i muscoli e sono riusciti a ribaltare l’andamento dell’incontro.

I dati danno ragione all’Inter e svelano una qualità da grande squadra

Per tornare ad analizzare il match e seguire al radar la squadra di Inzaghi, basta guardare l’evoluzione degli xG durante la partita contro l’Atalanta. Nel primo quarto di partita, il match si è giocato a centrocampo e le due squadre si sono annullate, creando veramente poco.

Da lì in poi, però, la curva dell’Inter si è impennata e ha continuato a salire per tutto il match, attestandosi a 2.53 xG a fine gara contro lo 0.24 dei bergamaschi. Una differenza netta, quindi, che palesa come la capolista sia brava a adattarsi agli avversari e poi digerirli con il passare dei minuti. Qualcosa di molto simile, infatti, è successo contro la Roma, in cui la Beneamata aveva vinto in rimonta, e anche contro l‘Atletico Madrid, con il secondo tempo a chiaro marchio nerazzurro.

Insomma, l’Inter non solo propone un gioco gradevole ed efficace, ma i calciatori sono stati preparati a reagire a quasi tutte le situazioni tattiche per poi dominare la manovra: una qualità che hanno solo i grandi club.