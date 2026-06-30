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Scambio con Arthur e soldi: così la Juve sorpassa il Milan

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Ultimi aggiornamenti di calciomercato e intrigo interessante per i bianconeri

Reduce da una buona esperienza in prestito al GremioArthur Melo rientrerà alla base da domani, ma solamente per spiccare il volo verso altri lidi. In scadenza di contratto il 30 giugno del 2027, il centrocampista brasiliano ha mercato in patria e gli ultimi scenari parlano di un potenziale scambio con una big brasiliana.

Arthur ai tempi del Girona
Scambio con Arthur e soldi: così la Juve sorpassa il Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Dopo essere stato nominato come potenziale pedina di scambio con il Gremio per Viery, accasatosi poi alla Fiorentina come anticipato da noi, l’ex Barcellona è stato nelle ultime ore accostato anche al Corinthians. L’idea, secondo Thiago Rodrigues, nascerebbe proprio dalla Juventus.

Secondo il giornalista brasiliano, il club bianconero spera di ridurre la cifra cash da sborsare per André Luiz, valutato almeno 20-25 milioni di euro dal Timao. Seguito anche dal Milan a gennaio, il centrocampista 20enne piace molto al Fenerbahçe.

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