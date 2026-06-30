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Juve, contatti continui con la Roma per Svilar: i dettagli

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In casa bianconera procede senza sosta la caccia al nuovo portiere: chi prenderà il posto di Di Gregorio? 

La Juventus deve assolutamente prendere un nuovo portiere che possa sostituire il deludente Di Gregorio, ormai diretto verso l’addio. I nomi che circolano sono sempre gli stessi con Dibu Martinez in cima alla lista delle preferenze della società di corso Galileo Ferraris, ma l’operazione con l’Aston Villa si sta rivelando più complessa del previsto e a Torino studiano le alternative.

Mile Svilar
Svilar (Ansa Foto) – calciomercato.it

Una di queste si chiama Mile Svilar, classe ’99 belga naturalizzato serbo di proprietà della Roma: secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la Juve avrebbe avuto diversi contatti con la Roma negli ultimi giorni per sondare la disponibilità dei giallorossi a cedere il calciatore originario di Anversa.

La Roma ha bisogno di cedere qualche pezzo pregiato per una questione di Fair Play Finanziari, ma difficilmente venderanno un top assoluto come Svilar a una rivale diretta come la Juventus: in ogni caso, vedremo come andrà a finire.

AGGIORNAMENTO – Arriva il no secco della Roma a 40 milioni per Svilar.

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