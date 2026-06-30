Adios Juve, vola a Madrid a titolo definitivo: 25 milioni

Bianconeri sempre molto attivi sul mercato soprattutto per quel che concerne le operazioni in uscita.

Salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, il futuro di Nico Gonzalez sarà targato ancora Spagna. L’esterno offensivo argentino, che viene da una buonissima stagione con la maglia dell’Atletico Madrid nonostante qualche infortunio di troppo, si appresta a trasferirsi a titolo definitivo proprio nella capitale spagnola.

Lo riferisce in queste ore l’esperto di mercato Matteo Moretto, secondo cui Juventus e Atletico avrebbero avuto nuovi contatti negli ultimi giorni per chiudere definitivamente l’affare: ai bianconeri dovrebbero andare circa 25 milioni di euro (bonus compresi) e da entrambe le parti ci sarebbe ormai grande ottimismo in merito al felice esito dell’operazione. Juve, dunque, attivissima sul mercato soprattutto per quel che riguarda le operazioni in uscita.