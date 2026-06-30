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Affari Juve-Genoa: accelerata per Ekhator, due piste fredde | CM

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Nuova idea per il reparto offensivo della Juventus: operazione allargata con la società ligure

La Juventus raddoppia in attacco. Non solo Kolo Muani per Luciano Spalletti: a sorpresa spunta anche Jeff Ekhator per la ‘Vecchia Signora’.

Ekhator nel mirino della Juve
Jeff Ekhator nel mirino della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Il francese resta il principale obiettivo per rimpiazzare Vlahovic, ormai definitivamente fuori dai piani bianconeri e che andrà via a parametro zero. Il nuovo Ceo Carnevali ha confermato l’offensiva per Kolo Muani, per il quale manca però l’accordo economico con il Paris Saint-Germain dopo aver trovato l’intesa con gli agenti del giocatore.

Ekhator sì, Norton-Cuffy e Ostigard no: le mosse della Juventus

Intanto – mentre la Juve spinge per Kolo Muani – la dirigenza della Continassa si fionda anche su Ekhator per rinforzare il reparto offensivo. Profilo giovane e duttile che piace anche a Spalletti, con il Ds Ottolini che conosce benissimo vista la militanza al Genoa.

Carnevali sul futuro di Muharemovic
Carnevali, nuovo Ceo della Juventus – Calciomercato.it

Operazione da 16-18 milioni di euro, con la Juventus che per abbassare la parte cash metterebbe sul tavolo i cartellini dei baby Daffara e Puzcka. La ‘Vecchia Signora’ vorrebbe inserire un diritto di recompra per non perdere il controllo sull’ex portiere dell’Avellino e sul laterale della Next Gen, scenario che però non convincerebbe i ‘Grifoni’.

La Juve sta provando quindi ad accelerare per Ekhator e già le prossime ore potrebbero essere decisive mentre – come raccolto da Calciomercato.it – restano fredde in casa Genoa le piste Norton-Cuffy e Ostigard, entrambi in orbita bianconeri nei mesi scorsi.

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