Affari Juve-Genoa: accelerata per Ekhator, due piste fredde | CM

Nuova idea per il reparto offensivo della Juventus: operazione allargata con la società ligure
La Juventus raddoppia in attacco. Non solo Kolo Muani per Luciano Spalletti: a sorpresa spunta anche Jeff Ekhator per la ‘Vecchia Signora’.
Il francese resta il principale obiettivo per rimpiazzare Vlahovic, ormai definitivamente fuori dai piani bianconeri e che andrà via a parametro zero. Il nuovo Ceo Carnevali ha confermato l’offensiva per Kolo Muani, per il quale manca però l’accordo economico con il Paris Saint-Germain dopo aver trovato l’intesa con gli agenti del giocatore.
Ekhator sì, Norton-Cuffy e Ostigard no: le mosse della Juventus
Intanto – mentre la Juve spinge per Kolo Muani – la dirigenza della Continassa si fionda anche su Ekhator per rinforzare il reparto offensivo. Profilo giovane e duttile che piace anche a Spalletti, con il Ds Ottolini che conosce benissimo vista la militanza al Genoa.
Operazione da 16-18 milioni di euro, con la Juventus che per abbassare la parte cash metterebbe sul tavolo i cartellini dei baby Daffara e Puzcka. La ‘Vecchia Signora’ vorrebbe inserire un diritto di recompra per non perdere il controllo sull’ex portiere dell’Avellino e sul laterale della Next Gen, scenario che però non convincerebbe i ‘Grifoni’.
La Juve sta provando quindi ad accelerare per Ekhator e già le prossime ore potrebbero essere decisive mentre – come raccolto da Calciomercato.it – restano fredde in casa Genoa le piste Norton-Cuffy e Ostigard, entrambi in orbita bianconeri nei mesi scorsi.