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Firma col Napoli e dice addio alla Juve: è ufficiale

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Pessime notizie per il club bianconero in vista della prossima stagione: è appena arrivato il comunicato.

Pessime notizie in vista della prossima stagione per la Juventus, che ha provato fino alla fine a riportare Leonardo Spinazzola in bianconero. L’esterno di Foligno, però, ha raggiunto proprio in queste ore un’intesa definitiva con il Napoli per il rinnovo di contratto.

Spinazzola
Spinazzola (Ansa Foto) – calciomercato.it

Ecco il comunicato ufficiale apparso poco fa sui canali della compagine partenopea: “La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Leonardo Spinazzola fino al 30 giugno 2028. Il 10 agosto 2024 il suo esordio con il Napoli in occasione del match di Coppa Italia contro il Modena. Ha collezionato 72 presenze in maglia azzurra, realizzando quattro reti e contribuendo alla conquista del quarto scudetto e della Supercoppa Italiana. Congratulazioni, Leo!”.

La Juventus, dunque, si vedrà costretta a virare su altro profili per rinforzare le corsie laterali a disposizione di Luciano Spalletti.

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