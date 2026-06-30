Gabriel Jesus in Serie A, arriva un clamoroso annuncio

L’attaccante brasiliano dell’Arsenal continua a essere accostato con una certa insistenza alla Serie A.

Il suo contratto con l’Arsenal scade a giugno 2027, ma Gabriel Fernando de Jesus, noto semplicemente come Gabriel Jesus, potrebbe lasciare la Premier League già nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Il 29enne di San Paolo piace a diverse compagini europee e di recente è stato accostato anche al campionato di Serie A.

E adesso lo stesso Gabriel Jesus ha provato a fare chiarezza sul suo futuro nel corso di un’intervista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Chi sono? Un ragazzo felice che scherza con tutti. Futuro? Voglio giocare, so che se avessi più minuti potrei fare cose migliori. Sono cresciuto guardando la Serie A e sognavo di giocare in Italia. Segnare due goal a San Siro contro l’Inter è stato come realizzare quel sogno. Non conosco il mio futuro, ora lavoro e vediamo che cosa succede con l’Arsenal“.

Juve e Milan sono da anni interessate al profilo di Gabriel Jesus: sarà davvero la volta buona per un suo trasferimento in Italia?