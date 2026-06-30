Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Gabriel Jesus in Serie A, arriva un clamoroso annuncio

Foto dell'autore

L’attaccante brasiliano dell’Arsenal continua a essere accostato con una certa insistenza alla Serie A. 

Il suo contratto con l’Arsenal scade a giugno 2027, ma Gabriel Fernando de Jesus, noto semplicemente come Gabriel Jesus, potrebbe lasciare la Premier League già nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Il 29enne di San Paolo piace a diverse compagini europee e di recente è stato accostato anche al campionato di Serie A.

Gabriel Jesus ringrazia il cielo dopo un gol
Gabriel Jesus (Ansa Foto) – calciomercato.it

E adesso lo stesso Gabriel Jesus ha provato a fare chiarezza sul suo futuro nel corso di un’intervista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Chi sono? Un ragazzo felice che scherza con tutti. Futuro? Voglio giocare, so che se avessi più minuti potrei fare cose migliori. Sono cresciuto guardando la Serie A e sognavo di giocare in Italia. Segnare due goal a San Siro contro l’Inter è stato come realizzare quel sogno. Non conosco il mio futuro, ora lavoro e vediamo che cosa succede con l’Arsenal“.

Juve e Milan sono da anni interessate al profilo di Gabriel Jesus: sarà davvero la volta buona per un suo trasferimento in Italia?

 

6174

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

2 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

3 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

4 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

5 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

6 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

7 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU