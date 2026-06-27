Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juventus, la trattativa non si sblocca: ci pensa Fabregas | CM

Foto dell'autore

C’è anche il Como sulle tracce dell’esubero bianconero, in uscita dalla Juve: gli ultimi aggiornamenti 

La Juventus ha messo sul mercato Fabio Miretti, ma al momento non riesce a trovare l’incastro giusto per la cessione del giovane centrocampista.

Juventus, Fabregas sulle tracce di Miretti
Cesc Fabregas, allenatore del Como (Ansa) – Calciomercato.it

L’ex Genoa piace soprattutto al Bologna, con la ‘Vecchia Signora che deve registrare una plusvalenza di poco superiore ai 10 milioni di euro per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario. Nel caso di Miretti sarebbe un guadagno pieno, visto che il canterano è cresciuto nel vivaio bianconero.

Col Bologna però non c’è ancora l’accordo, malgrado il giocatore sia molto stimato dal Dt Sartori che lo aveva sondato già nelle precedenti sessioni di mercato.

Calciomercato Juve, non solo Bologna: ipotesi Como per Miretti

Gli emiliani del patron Saputo vogliono Miretti in prestito con opzione di riscatto o obbligo a determinate condizioni (qualificazione in Europa). La Juve invece punta subito a incassare, appunto per le note vicende legate al FFP con la Uefa. 

Juventus, Miretti per Castro
Fabio Miretti, classe 2003 (Ansa) – Calciomercato.it

Inoltre, la dirigenza della Continassa valuta il centrocampista 17-18 milioni di euro, mentre il Bologna mette sul tavolo complessivamente meno di 15 milioni. Miretti oltre ai felsinei piace anche ad altre società di Serie A: Fiorentina, Parma e Como. Specialmente il sodalizio comasco, a caccia di profili Italiani, potrebbe provare l’affondo dopo i sondaggi di qualche settimana fa come appreso da Calciomercato.it. 

Pisilli e Liberali (specialmente il romanista) sono al momento delle piste complicate, con il Como di Cesc Fabregas che penserebbe così alla possibilità di ingaggiare Miretti dalla Juventus.

6071

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

2 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

3 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

4 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

5 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

6 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

7 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU