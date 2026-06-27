Juventus, la trattativa non si sblocca: ci pensa Fabregas | CM

C’è anche il Como sulle tracce dell’esubero bianconero, in uscita dalla Juve: gli ultimi aggiornamenti
La Juventus ha messo sul mercato Fabio Miretti, ma al momento non riesce a trovare l’incastro giusto per la cessione del giovane centrocampista.
L’ex Genoa piace soprattutto al Bologna, con la ‘Vecchia Signora che deve registrare una plusvalenza di poco superiore ai 10 milioni di euro per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario. Nel caso di Miretti sarebbe un guadagno pieno, visto che il canterano è cresciuto nel vivaio bianconero.
Col Bologna però non c’è ancora l’accordo, malgrado il giocatore sia molto stimato dal Dt Sartori che lo aveva sondato già nelle precedenti sessioni di mercato.
Calciomercato Juve, non solo Bologna: ipotesi Como per Miretti
Gli emiliani del patron Saputo vogliono Miretti in prestito con opzione di riscatto o obbligo a determinate condizioni (qualificazione in Europa). La Juve invece punta subito a incassare, appunto per le note vicende legate al FFP con la Uefa.
Inoltre, la dirigenza della Continassa valuta il centrocampista 17-18 milioni di euro, mentre il Bologna mette sul tavolo complessivamente meno di 15 milioni. Miretti oltre ai felsinei piace anche ad altre società di Serie A: Fiorentina, Parma e Como. Specialmente il sodalizio comasco, a caccia di profili Italiani, potrebbe provare l’affondo dopo i sondaggi di qualche settimana fa come appreso da Calciomercato.it.
Pisilli e Liberali (specialmente il romanista) sono al momento delle piste complicate, con il Como di Cesc Fabregas che penserebbe così alla possibilità di ingaggiare Miretti dalla Juventus.