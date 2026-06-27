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Inter mai veramente in corsa per Nico Paz: ecco il vero obiettivo | CM

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Il Como la ribalta e fa il colpaccio: il fantasista argentino resterà alla corte di Fabregas. Niente da fare per l’Inter

Alla fine, anche un po’ a sorpresa, la spunta il Como. Nico Paz resterà sullo sponde del Lago, con il fantasista argentino che spingeva per la permanenza alla corte di Cesc Fabregas.

Nico Paz, niente Inter
Nico Paz: addio Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Decisivo il via libera della proprietà comasca, sollecitata anche e soprattutto dal tecnico spagnolo. Accontentate quindi le richieste del Real Madrid, che dopo aver fatto scattare la recompra ha concesso una prelazione al Como per riacquistare il giocatore.

La società italiana verserà 60 milioni di euro al club di Florentino Perez, con i ‘Blancos’ che si sono riservati tra un anno una nuova recompra a 80 milioni.

Calciomercato Inter, Nico Paz (da sempre) fuori portata: Curtis Jones resta in pole

Tutto lasciava presagire un addio alla Serie A per Nico Paz, con il Real Madrid pronto a vendere al migliore offerente il cartellino del nazionale albiceleste. 

Inter, le ultime su Nico Paz
Nico Paz resterà al Como (Ansa) – Calciomercato.it

Gli spagnoli avrebbero scatenato l’asta in Premier League, valutando il 21enne fantasista almeno 80 milioni di euro. Nonostante le voci e il gradimento ormai datato, l’Inter non è mai stata realmente in corsa per Nico Paz. I nerazzurri campioni d’Italia erano alla finestra, ma il prezzo stabilito dal Real sarebbe stato fuori portata per Oaktree. 

In cima alla lista della spesa a centrocampo – come raccolto da Calciomercato.it – c’è sempre Curtis Jones, con la dirigenza di Viale della Liberazione che continua a lavorare per abbassare le richieste del Liverpool. L’Inter intanto rimane attenta alla situazione di Manu Kone (lo scoglio sono i 50 milioni chiesti dalla Roma) e non perde di vista Atta dell’Udinese.

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