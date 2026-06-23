Bologna e Fiorentina sono pronte a sfidarsi per Wladimiro Falcone in vista della prossima stagione con l’estremo difensore che potrebbe salutare Lecce durante l’estate.
Autore di un’ottima stagione con la maglia dei salentini, riuscendo a raggiungere la salvezza con la squadra di Di Francesco, Wladimiro Falcone potrebbe cambiare squadra per tentare un salto di qualità nella sua carriera. Come già anticipato dalla nostra redazione, il Bologna ha messo nel mirino il portiere per sistemare i propri pali in vista del 2026/2027, ma in queste ultime ore si starebbe facendo forte l’interesse della Fiorentina.
Le due squadre potrebbero mettere in atto un derby dell’Appennino sul mercato con il Lecce che valuta circa 5 milioni di euro il proprio estremo difensore. In casa viola tutto dipenderà da quello che sarà il destino di De Gea, con lo spagnolo che potrebbe non proseguire la sua carriera in viola.