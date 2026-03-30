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Il Bologna si inserisce nella corsa a Falcone, sfida alla Fiorentina | CM

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Wladimiro Falcone è finito nel mirino del Bologna in vista della prossima stagione con i rossoblu interessati al portiere del Lecce che ha attirato anche le attenzioni della Fiorentina.

Wladimiro Falcone
Falcone nel mirino del Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it

Autore di un’ottima stagione, a livello personale, con la maglia del Lecce, Wladimiro Falcone potrebbe cambiare maglia in Serie A in vista della prossima estate con diverse squadre che stanno prendendo informazioni sul suo conto.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il Bologna sarebbe fortemente interessato all’estremo difensore dei salentini, mettendosi in corsa con la Fiorentina per il cartellino del giocatore, pronto a fare un salto di qualità nella sua carriera all’età di 31 anni.

I viola lo stanno seguendo da tempo, valutandolo come possibile sostituto di De Gea nel caso in cui lo spagnolo dovesse salutare la formazione toscana. I rossoblu, considerati i tentativi dall’Arabia Saudita per Skorupski, starebbero pensando a lui per sostituire il polacco, tenendo Federico Ravaglia come secondo anche per il prossimo campionato.

Il valore del cartellino di Falcone si aggira tra i 4 e i 5 milioni di euro anche se molto dipenderà da quello che sarà il destino del Lecce con i giallorossi che sono in piena lotta per non retrocedere.

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