Vuole restare al Real Madrid: Juventus e Inter all’asciutto

Colpaccio di mercato sempre più lontano per le due big italiane: non vuole cambiare squadra

Il Real Madrid scatenato sul mercato dopo la rielezione alla presidenza di Florentino Perez, che per la panchina ha deciso di affidarsi nuovamente a José Mourinho.

I ‘Blancos’ dopo Konate, Dumfries e Cucurella si sono assicurati anche i servigi di Bernardo Silva, sogno sfumato della Juventus per lo scacchiere di Spalletti. Il Real adesso deve monetizzare sfoltendo la rosa e nella lista dei partenti della dirigenza figura tra gli altri anche Edoardo Camavinga.

Il 23enne mediano francese (sotto contratto fino al 2029) ha deluso nell’ultima stagione e sarebbe uno dei sacrificati alla ‘Casa Blanca’ per fare cassa in uscita.

Juve e Inter, Camavinga sempre più lontano: il Real vuole incassare 60 milioni

Anche perché il Real Madrid a centrocampo potrebbe ingaggiare Enzo Fernandez, che ridurrebbe ulteriormente gli spazi per Camavinga.

Il centrocampista transalpino sarebbe quindi fuori dai piani dei ‘Blancos’, che stando al quotidiano ‘Diario Sport’ lo valuterebbero circa 60 milioni di euro. Sul giocatore oltre alla Juventus sono segnalate anche Chelsea, Liverpool e Manchester United secondo la stampa spagnola. In Serie A su Camavinga aveva messo inoltre gli occhi l’Inter, ma il prezzo stabilito dal Real taglierebbe fuori i nerazzurri così come la Juve.

A questo si aggiunge la volontà del centrocampista francese, che vorrebbe restare a Madrid e durante il ritiro precampionato convincere Mourinho a tenerlo in squadra.