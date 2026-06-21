Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Vuole restare al Real Madrid: Juventus e Inter all’asciutto

Foto dell'autore

Colpaccio di mercato sempre più lontano per le due big italiane: non vuole cambiare squadra

Il Real Madrid scatenato sul mercato dopo la rielezione alla presidenza di Florentino Perez, che per la panchina ha deciso di affidarsi nuovamente a José Mourinho.

Juve e Inter, Camavinga lontano
Le ultime sul futuro di Edoardo Camavinga (Ansa) – Calciomercato.it

I ‘Blancos’ dopo Konate, Dumfries e Cucurella si sono assicurati anche i servigi di Bernardo Silva, sogno sfumato della Juventus per lo scacchiere di Spalletti. Il Real adesso deve monetizzare sfoltendo la rosa e nella lista dei partenti della dirigenza figura tra gli altri anche Edoardo Camavinga.

Il 23enne mediano francese (sotto contratto fino al 2029) ha deluso nell’ultima stagione e sarebbe uno dei sacrificati alla ‘Casa Blanca’ per fare cassa in uscita.

Juve e Inter,  Camavinga sempre più lontano: il Real vuole incassare 60 milioni

Anche perché il Real Madrid a centrocampo potrebbe ingaggiare Enzo Fernandez, che ridurrebbe ulteriormente gli spazi per Camavinga. 

Camavinga e Guler
Camavinga in uscita dal Real Madrid (Ansa) – Calciomercato.it

Il centrocampista transalpino sarebbe quindi fuori dai piani dei ‘Blancos’, che stando al quotidiano ‘Diario Sport’ lo valuterebbero circa 60 milioni di euro. Sul giocatore oltre alla Juventus sono segnalate anche Chelsea, Liverpool e Manchester United secondo la stampa spagnola. In Serie A su Camavinga aveva messo inoltre gli occhi l’Inter, ma il prezzo stabilito dal Real taglierebbe fuori i nerazzurri così come la Juve.

A questo si aggiunge la volontà del centrocampista francese, che vorrebbe restare a Madrid e durante il ritiro precampionato convincere Mourinho a tenerlo in squadra.

5551

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

2 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

4 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

5 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

6 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

7 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU