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Bomber ‘Mondiale’ per la Juventus: decisivo Openda

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Rivoluzione nel reparto offensivo della Juve: la mossa dei bianconeri con la cessione del flop belga

La Juventus cambierà tanto in tutti i ruoli, con l’obiettivo di elevare il tasso di qualità della rosa di Luciano Spalletti dopo la mancata qualificazione in Champions League.

Openda via dalla Juventus
Lois Openda lascerà la Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

A pagarne le conseguenze è stato l’ex Ceo Comolli, rimpiazzato al timone dirigenziale da Carnevali. Il nuovo Ad bianconero dovrà muoversi con oculatezza e mettere in ordine i conti della società, ma allo stesso tempo rinforzare la squadra per cercare di ritornare ai vertici del calcio italiano.

Spalletti ha fatto delle richieste alla dirigenza, con Carnevali e la dirigenza che proveranno ad accontentarlo nella costruzione della nuova rosa in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juve, carta Openda per il colpo Balogun

La Juventus cambierà tanto in attacco, dove non ci sono i margini per ricucire lo strappo con Vlahovic che saluterà Torino a parametro zero. In uscita ci sono anche Openda e Milik, mentre resta in bilico il futuro di Jonathan David. 

Juventus, le ultime su Balogun
Folarin Balogun, classe 2001 (Ansa) – Calciomercato.it

Il canadese si sta mettendo in evidenza al Mondiale, ma per un’offerta allettante (30-35 milioni) lascerebbe la Juve. Sicuro partente è invece il flop Openda, fuori dai piani di Spalletti. Per il belga ci sono stati dei sondaggi dalla Premier League e dalla Francia, dove tra le società interessate figura anche il Monaco. Complicatissimo che la Juventus riesca a rientrare nella spesa (oltre 46 milioni di euro), con il club bianconero che verosimilmente accetterà proposte in prestito con diritto o obbligo di riscatto. 

Altrimenti un’altra soluzione – proprio con il Monaco – porterebbe a un ipotetico scambio con Balogun, trascinatore degli USA al Mondiale di casa e che i monegaschi valutano non meno di 40 milioni. Per il bomber statunitense, nei radar della Juve, occhio alla concorrenza dalla Premier. 

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