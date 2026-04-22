Tiago Gabriel verso il Milan, arrivano conferme

Il nome di Tiago Gabriel è da tempo accostato al Milan con i rossoneri che, come riportato dalla redazione di Calciomercato.it, sono sulle tracce del centrale del Lecce da diverso tempo.

Il classe 2004 sta vivendo una buona stagione con la maglia del Lecce e, in occasione del pareggio casalingo contro la Fiorentina, è stato l’autore dell’1-1 che ha regalato un punto agli uomini di Di Francesco.

Difensore portoghese, bravo tecnicamente e dal fisico imponente, Tiago Gabriel ha attirato anche le attenzioni di diverse squadre. Stando a quanto affermato da Nicolò Schira, sul centrale, oltre al Milan ci sarebbero anche Nottingham Forest e Brentford con quest’ultimo che avrebbe fatto un tentativo da circa 20 milioni di euro durante lo scorso mercato invernale. La valutazione attuale del cartellino che fa il Lecce si aggira intorno ai 30 milioni.