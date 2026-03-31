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Il Milan piomba su Tiago Gabriel, i rossoneri puntano il difensore del Lecce | CM

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Tiago Gabriel è finito nel mirino del Milan per la prossima stagione con i rossoneri che appaiono intenzionati a fare un tentativo con il Lecce per portare il difensore alla corte di Massimiliano Allegri.

Tiago Gabriel
Il Milan piomba su Tiago Gabriel (Ansa Foto) – calciomercato.it

Nonostante il campionato non semplice del Lecce, in piena lotta per la salvezza, l’annata di Tiago Gabriel è stata sicuramente positiva con il centrale giallorosso che ha attirato l’attenzione di diverse squadre italiane ed estere.

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, il Milan sarebbe pronto a fare un tentativo per il difensore della formazione salentina in vista del prossimo campionato, cercando di portare il portoghese a Milanello. Difensore centrale anche della nazionale portoghese under 21, Tiago Gabriel è uno dei migliori nel suo ruolo in questo campionato di Serie A per rendimento e i rossoneri vorrebbero aggiungerlo al pacchetto arretrato a disposizione del proprio tecnico.

La valutazione del Lecce del proprio difensore si aggira intorno ai 20 milioni di euro con il Milan che appare intenzionato a metterne sul piatto circa 15. Molto dipenderà da quello che sarà il finale di stagione dei giallorossi con l’eventuale retrocessione che potrebbe favorire la buona riuscita dell’affare.

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