Il Milan piomba su Tiago Gabriel, i rossoneri puntano il difensore del Lecce | CM

Tiago Gabriel è finito nel mirino del Milan per la prossima stagione con i rossoneri che appaiono intenzionati a fare un tentativo con il Lecce per portare il difensore alla corte di Massimiliano Allegri.

Nonostante il campionato non semplice del Lecce, in piena lotta per la salvezza, l’annata di Tiago Gabriel è stata sicuramente positiva con il centrale giallorosso che ha attirato l’attenzione di diverse squadre italiane ed estere.

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, il Milan sarebbe pronto a fare un tentativo per il difensore della formazione salentina in vista del prossimo campionato, cercando di portare il portoghese a Milanello. Difensore centrale anche della nazionale portoghese under 21, Tiago Gabriel è uno dei migliori nel suo ruolo in questo campionato di Serie A per rendimento e i rossoneri vorrebbero aggiungerlo al pacchetto arretrato a disposizione del proprio tecnico.

La valutazione del Lecce del proprio difensore si aggira intorno ai 20 milioni di euro con il Milan che appare intenzionato a metterne sul piatto circa 15. Molto dipenderà da quello che sarà il finale di stagione dei giallorossi con l’eventuale retrocessione che potrebbe favorire la buona riuscita dell’affare.