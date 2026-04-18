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Questo Petagna fa la differenza: il piano del Monza tra Serie A e futuro | CM

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Il centravanti è il capocannoniere dei brianzoli e sta trascinando la squadra di Bianco verso la promozione

Un gol da cineteca, a coronamento di un momento magico. Andrea Petagna è rinato in Brianza grazie alla cura Bianco e nel 2026 sta trascinando il Monza verso il ritorno in Serie A.

Monza, le ultime su Petagna
Andrea Petagna, attaccante del Monza (Ansa) – Calciomercato.it

L’attaccante ex Napoli nell’anticipo contro la Sampdoria era alle prese con qualche acciacco fisico ed è partito dalla panchina, prima di fare il suo ingresso in campo nella ripresa. Gli sono bastati però pochi minuti per lasciare il segno, una firma d’autore sul roboante 3-0 dei biancorossi: stop orientato di petto e sinistro al volo sotto la traversa. Una perla degna del Premio Puskas e che certifica la rinascita dell’ariete friulano.

Petagna si è lasciato alle spalle un periodo difficile e delicato, cambiando marcia nella seconda parte di stagione con la maglia del Monza che veste dall’estate 2023. 

Calciomercato Monza, Petagna show: promozione e rinnovo 

Il 30enne centravanti è a quota 8 centri (più 3 assist) in campionato ed è in solitaria il capocannoniere dei brianzoli, con la lusinghiera media di una rete ogni 115 minuti. 

Monza, le ultime sul futuro di Petagna
Monza, le ultime sul futuro di Petagna (Ansa) – Calciomercato.it

Un Petagna formato Serie A e che il tecnico Bianco sta gestendo nel migliore dei modi, tirando fuori il meglio delle potenzialità del giocatore. Normale che le ultime prestazioni dell’attaccante abbiano attirato anche l’interesse di diverse squadre della massima serie in vista del prossimo mercato estivo, con il numero 37 legato al Monza da un contratto in scadenza tra un anno (ingaggio da 1,5 milioni netti a stagione).

La dirigenza biancorossa e il Ds Burdisso non vogliono però farsi sfuggire Petagna e al termine del campionato metteranno sul tavolo il rinnovo oltre il 2027 come appreso da Calciomercato.it. Il bomber sarebbe felice di proseguire l’avventura col Monza e il salto in Serie A lo spingerebbe ulteriormente verso la permanenza in Brianza. 

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