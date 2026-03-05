Atalanta
Petagna in Serie A (col Monza): rilancio e nuovo accordo | CM

Il centravanti trascina la squadra brianzola ed è praticamente come un nuovo acquisto per mister Bianco nella corsa per la promozione diretta in Serie A

Nuova vita per Andrea Petagna. Il centravanti del Monza è rinato sotto la cura Bianco e negli ultimi mesi è diventato un fattore per la squadra brianzola nella corsa promozione.

Monza, le ultime sul futuro di Petagna
I biancorossi comandano la classifica in tandem col Venezia e sono reduci dalla brillante vittoria sul campo nel Cesena nel turno infrasettimanale di Serie B. A segno nel finale di partita è andato anche Petagna, freddissimo davanti al portiere avversario nel capitalizzare al meglio l’assist di Bakoune e firmare la rete del 3-0 per gli ospiti.  

Dopo un periodo difficile dentro e fuori dal campo, l’attaccante nato a Trieste ha ritrovato la gamba dei tempi migliori e trascinato il Monza in una fase cruciale del torneo cadetto.

Calciomercato Monza, Petagna fattore per la Serie A e rinnovo in vista

Petagna insieme a Hernani e Azzi è il miglior marcatore stagionale dei brianzoli con 5 centri, ma con un gol ogni 100 minuti ha la media migliore del gruppo allenato da Bianco. Questo nonostante le sole due presenze da titolare e i 17 gettoni complessivi in campionato. 

Petagna ha sempre avuto la stima dell’ambiente e a fine 2024 (sotto la gestione dei Berlusconi e di Galliani) aveva prolungato il proprio contratto con spalmatura dell’ingaggio. Anche la nuova proprietà ha manifestato tutta la propria fiducia al giocatore ed è intenzionata a puntarci anche per il futuro come raccolto da Calciomercato.it. La volontà del Ds Burdisso e della dirigenza è quella di confermare in rosa Petagna sia in caso di promozione che di permanenza in Serie B, avviando prossimamente i discorsi per il rinnovo oltre il giugno 2027 dell’ex Napoli e Atalanta. 

Il 30enne centravanti al momento percepisce un ingaggio da 1,5 milioni netti a stagione e dopo il rilancio in Brianza è tornato sotto la lente d’ingrandimento di alcuni club della massima serie. Il Monza, però, ha tutta l’intenzione di non privarsene nel prossimo mercato estivo. 

