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Verso Inter-Cagliari: è ancora allarme Bastoni, ecco la scelta di Chivu

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Il difensore sta vivendo un momento complicato, con la tentazione Barcellona sempre più forte

Bastoni non è al meglio dal punto di vista fisico, sente ancora dolore alla tibia, e sotto l’aspetto psicologico. C’entrano le voci di mercato, il Barcellona è una tentazione sempre più forte, e forse anche la bufera mediatica che lo ha travolto dopo la ormai famosa simulazione in Inter-Juve.

Grafica Chivu Bastoni
Verso Inter-Cagliari, nuovo allarme Bastoni: la scelta di Chivu (AnsaFoto/Grok) – Calciomercato.it

Da oltre un mese, è evidente a tutti, le sue prestazioni hanno subito un forte calo. Anche a Como, fino al cambio, è stato in grossa difficoltà. A tal proposito, da Appiano filtra che Chivu sia intenzionato a dargli un turno di riposo, a lasciarlo fuori dall’undici titolare nel match di domani sera contro il Cagliari.

Al posto del numero 95 giocherebbe Carlos Augusto, che è invece in uno stato di forma ottimo. Col Como è rientrato dopo il turno di squalifica. Anche il brasiliano, tuttavia, è al centro dei rumors di mercato: da qualche mese ha messo in stand-by la proposta di rinnovo fino al 2030 fattagli dal club, con annesso aumento di ingaggio fino a circa 3 milioni netti.

Carlos Augusto in azione
Verso Inter-Cagliari: Carlos Augusto al posto di Bastoni (AnsaFoto) – Calciomercato.it

L’ex Monza non ha ancora firmato perché vorrebbe maggiori garanzie di impiego nel prossimo futuro. Dietro al suo tentennamento ci sarebbe la Juve più che la Roma. Per l’Inter non è sul mercato, ma se saltasse definitivamente il prolungamento, le valutazioni societarie cambierebbero del tutto.

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