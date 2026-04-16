Verso Inter-Cagliari: è ancora allarme Bastoni, ecco la scelta di Chivu

Il difensore sta vivendo un momento complicato, con la tentazione Barcellona sempre più forte

Bastoni non è al meglio dal punto di vista fisico, sente ancora dolore alla tibia, e sotto l’aspetto psicologico. C’entrano le voci di mercato, il Barcellona è una tentazione sempre più forte, e forse anche la bufera mediatica che lo ha travolto dopo la ormai famosa simulazione in Inter-Juve.

Da oltre un mese, è evidente a tutti, le sue prestazioni hanno subito un forte calo. Anche a Como, fino al cambio, è stato in grossa difficoltà. A tal proposito, da Appiano filtra che Chivu sia intenzionato a dargli un turno di riposo, a lasciarlo fuori dall’undici titolare nel match di domani sera contro il Cagliari.

Al posto del numero 95 giocherebbe Carlos Augusto, che è invece in uno stato di forma ottimo. Col Como è rientrato dopo il turno di squalifica. Anche il brasiliano, tuttavia, è al centro dei rumors di mercato: da qualche mese ha messo in stand-by la proposta di rinnovo fino al 2030 fattagli dal club, con annesso aumento di ingaggio fino a circa 3 milioni netti.

L’ex Monza non ha ancora firmato perché vorrebbe maggiori garanzie di impiego nel prossimo futuro. Dietro al suo tentennamento ci sarebbe la Juve più che la Roma. Per l’Inter non è sul mercato, ma se saltasse definitivamente il prolungamento, le valutazioni societarie cambierebbero del tutto.