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Ora è ufficiale: la Juve spende 46 milioni, ma in estate sarà subito addio

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Operazione di mercato definita dopo l’ultima giornata di campionato: il futuro sarà comunque lontano da Torino

La Juventus vola al quarto posto in classifica grazie al successo di misura in casa dell’Atalanta e al contemporaneo ko del Como contro la capolista Inter.

Comolli-Juve: riscatto ufficiale per Openda
Comolli e la dirigenza bianconera (Ansa) – Calciomercato.it

A decidere la sfida di Bergamo il ‘solito’ Boga, sempre più decisivo e sicuramente l’acquisto più azzeccato della gestione Comolli. Chi ha floppato (e clamorosamente) è invece Lois Openda, scivolato ormai in coda alle gerarchie offensive di Luciano Spalletti. L’attaccante belga ha deluso le aspettative e per il momento ha segnato soltanto 2 reti in 33 presenze complessive con la maglia bianconera.

Openda è finito nel dimenticatoio sotto la gestione Spalletti e non scende in campo dal primo marzo nel match in casa della Roma, quando è subentrato nel finale di partita.

Calciomercato Juve, ufficiale il riscatto di Openda: tutte le cifre e gli scenari sul futuro

L’ex Lipsia è rimasto in panchina nelle ultime cinque gare di campionato della Juventus ed è fuori dai piani della dirigenza della Continassa in vista della prossima stagione. Intanto però è scattato l’obbligo di riscatto per Openda, che era vincolato al piazzamento tra le prime dieci in classica della squadra bianconera. 

Openda, ufficiale il riscatto (Ansa) – Calciomercato.it

La Juve dovrà sborsare quindi quasi 41 milioni di euro, che si sommano agli oltre 3 milioni per il prestito della scorsa estate. Compresi anche gli oneri accessori, una spesa (o meglio un salasso) da 46 milioni di euro totali. Openda ha inoltre un ingaggio al lordo vicino agli 8 milioni, che insieme all’ammortamento andrebbe a incidere per circa 18 milioni di euro nel bilancio del club nella prossima stagione. 

La dirigenza juventina come dicevamo cercherà una sistemazione per il nazionale belga, anche se sarà molto complicato cederlo a titolo definitivo. L’opzione più probabile potrebbe essere il prestito con diritto/obbligo di riscatto, anche per rilanciare il giocatore che continua ad avere estimatori specialmente in Bundesliga e in Francia. 

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