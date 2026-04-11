Dalla Juve all’Inter, arriva la stretta di mano: affare con contropartita

Intesa di massima raggiunta: il difensore viaggia spedito in direzione Appiano Gentile

Dalla Juve all’Inter, ma con una tappa intermedia che è stata decisiva per la sua crescita. L’affare sembra davvero destinato a chiudersi nel prossimo calciomercato, forse già all’inizio della sessione estiva che aprirà ufficialmente i battenti a luglio.

Tarik Muharemovic viaggia spedito in direzione Appiano Gentile. I nerazzurri saranno chiamati a un profondo restyling del reparto arretrato e il difensore bosniaco è uno dei nomi che piace di più. Allo stesso tempo è anche quello più semplice da raggiungere, più anche di Solet dell’Udinese, considerati gli eccellenti rapporti col Sassuolo.

Tra l’altro l’Inter sarebbe già molto avanti lato agenti, lato quindi giocatore: indiscrezioni parlano di intesa verbale già sostanzialmente raggiunta. Ci sarebbe stata, insomma, una stretta di mano tra le parti.

Muharemovic, affare Inter-Sassuolo con contropartita: incassa anche la Juve

Un accordo di massima che consente ad Ausilio di andare a chiudere l’operazione con grande ottimismo. Con trascorsi nella Juve NextGen, Muharemovic è apprezzato anche da altri club, Milan compreso, ma la sua scelta finale è ricaduta sull’Inter.

L’operazione tra Inter e Sassuolo, che valuta il classe 2003 sui 30 milioni di euro anche perché il 50% spetta alla Juventus, potrebbe includere anche una contropartita tecnica. Possibile il coinvolgimento di un giovane della Primavera se non dell’Under 23