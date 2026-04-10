In conferenza stampa il tecnico rossonero ha risposto di nuovo su un suo possibile futuro da CT della Nazionale

Domani pomeriggio al ‘Meazza’, avversario l’Udinese, il Milan sarà chiamato a riscattare la sconfitta col Napoli che ha spazzato via definitivamente le residue speranze Scudetto.

A proposito del ko in casa degli azzurri e delle possibili ripercussioni, Massimiliano Allegri ha lanciato l’allarme: “Non dobbiamo farci travolgere dall’emotività, altrimenti succede un disastro – le parole in conferenza stampa del tecnico rossonero – Non può essere una partita a destabilizzare un’intera annata”.

“A livello psicologico abbiamo vissuto due giorni difficili – ha aggiunto – Forse siamo stati troppo bravi prima prima per essere così vicini all’Inter. Il bilancio va fatto solo alla fine e con lucidità. Se ci facciamo travolgerà dall’emotività può succedere un disastro. L’ambiente deve restare unito anche nelle difficoltà, ora più che mai bisogna puntare l’obiettivo con un atteggiamento propositivo”.

Allegri ha poi risposto ad Antonio Cassano, che lo ha nuovamente attaccato sostenedo che “sta portando nel baratro il nostro calcio”. “Credo mi abbia fatto un bel complimento – ha detto il tecnico – perché se mi reputa il responsabile di tutto vuol dire che mi ha dato un peso importante”.

Nazionale, Allegri dribbla: “Prima il presidente della FIGC”

In conferenza gli è stata di nuovo posta la domanda circa un suo possibile futuro da CT della Nazionale, stavolta però è andato via in dribbling: “Prima del Commissario tecnico, devono scegliere chi sarà il presidente della FIGC”.

La Serie A ha votato in massa, unico contrario Lotito, la candidatura di Malagò. Al momento per la panchina azzurra è corsa a due tra Conte e Mancini, con Allegri (molto) sullo sfondo. A prescindere dalla Nazionale, la permanenza del livornese alla guida del Milan è tutt’altro che sicura.