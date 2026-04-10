Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Tare limitato e anche a rischio: Furlani ha il suo ‘Ds’ di fiducia

Foto dell'autore

La sua permanenza al Milan è molto incerta nonostante altri due anni di contratto. In società non c’è (ancora) unione d’intenti. Occhio ad Allegri

Spieghiamo subito la prima parte del titolo onde evitare stupidi fraintendimenti. Per Ds limitato, nel caso di Tare, intendiamo dire che il suo raggio d’azione al Milan è delimitato, fin troppo delimitato da diversi fattori. In primis da Giorgio Furlani, il quale lo ha scelto anzittutto perché costretto a farlo.

Tare e Furlani
Tare limitato e anche a rischio: Furlani ha il suo ‘Ds’ di fiducia (AnsaFoto/Cm.it) – Calciomercato.it

Andava ingaggiato per forza un Direttore sportivo come risposta, seppur parziale, al disastro della scorsa stagione, e la scelta è ricaduta su un nome gradito alla piazza. Che pur di tornare in pista, dopo essere stato fuori a lungo, ha accettato ciò che altri non avrebbero accettato. Appunto, dei margini di manovra molto ristretti.

Nonché la presenza ingombrante e influente di un agente strettamente legato a Furlani. Nome e cognome non sono un mistero: Paolo Busardò, per i maligni il vero Ds del Milan. Un Ds ombra, ma neanche troppo ombra, tanto ascoltato dall’Ad e assai operativo su entrambi i fronti: entrate e uscite. Si sa, quando ci sono troppe teste, troppi galli in un pollaio, le società di calcio non funzionano. È il caso proprio del Milan, dove continua a non esserci unione d’intenti.

Tare a Milanello con Allegri e Ibrahimovic
Tare a rischio: occhio anche ad Allegri (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il rischio, per Tare, è che sia lui a pagare lo scotto di tutto questo. Cardinale starebbe riflettendo sul da farsi, tra un deal e un altro, con la calma di chi non ha certo il Milan in cima ai propri pensieri. Se Tare andasse via o venisse messo alla porta, allora pure la permanenza di Allegri (incontestabile con la Champions e attratto dall’ipotesi Nazionale) finirebbe in discussione.

124

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

2 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

3 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

4 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

5 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

6 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

7 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU