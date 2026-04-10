Adesso è UFFICIALE, Spalletti rinnova con la Juve fino al 2028: “È uno dei club più grandi al mondo”

Comolli: “È stato subito chiaro a tutti che fosse la persona giusta. Il suo stile di gioco ambizioso rispecchia le aspettative dei nostri tifosi e del club”

Mancava solo l’ufficialità, arrivata in questi istanti: Luciano Spalletti rinnova con la Juve fino a giugno 2028, come aveva anticipato Calciomercato.it il 10 marzo scorso.

Spalletti rinnova fino al 2028, Comolli: “È la persona giusta”

“Siamo molto lieti di aver esteso il contratto di Luciano per altre due stagioni – le parole di Damien Comolli, CEO del club bianconero – Da quando si è unito alla nostra grande famiglia juventina, ha avuto subito un impatto molto positivo sui nostri giocatori, su tutto il club e sull’intera comunità bianconera: è stato subito chiaro a tutti che fosse la persona giusta.

Il suo stile di gioco ambizioso rispecchia le aspettative dei nostri tifosi e del club, e i suoi valori rappresentano la nostra identità – ha sottolineato Comolli – Abbiamo dunque deciso di proseguire insieme oltre la durata del contratto precedentemente concordata (giugno 2026, ndr), perché riteniamo che stabilità e continuità siano due pilastri essenziali per il successo futuro”.

Sui social la Juve ha pubblicato un video in cui si vede Spalletti comunica alla squadra, in anticipo e in un discorso molto lungo, il prolungamento del suo contratto.

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“Ho ritenuto più importante dirlo per primo a voi – le parole di Spalletti ai suoi calciatori – Quando vi guardo, vedo la Juve che è uno dei club più importanti al mondo. Abbiamo davanti delle sfide da affrontare, ma sono convinto che insieme a voi diventeranno delle belle sfide”.