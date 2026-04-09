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Dalla difesa all’attacco: gli assenti in Como-Inter saranno quattro

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Le ultime in vista della sfida in programma domenica sera al Sinigaglia e valevole per la 32esima giornata di Serie A

Como-Inter sarà un match importantissimo sia in chiave Scudetto che in ottica lotta Champions. La squadra di Chivu si presenterà al ‘Sinigaglia’ dopo la netta vittoria sulla Roma che ha scacciato via la mini-crisi, ma non allontanato del tutto il Napoli di Conte che giocherà prima in casa del Parma. Inutile dire che con un successo azzurro al ‘Tardini’ aumenterebbero non poco le pressioni su Lautaro e compagni.

Fabregas e Chivu
Dalla difesa all’attacco: gli assenti in Como-Inter saranno quattro – Calciomercato.it

Bastoni si è allenato regolarmente in gruppo, per cui il tecnico avrà la formazione al completo, eccezion fatta per l’assenza di Bisseck. Il tedesco ha già saltato la sfida coi giallorossi per un infortunio muscolare alla coscia. Prosegue ad Appiano il lavoro personalizzato, con il rientro che dovrebbe avvenire per il match successivo a San Siro contro il Cagliari.

Sta messo peggio il Como, che contro l’Inter dovrà quasi sicuramente fare a meno sia di Rodriguez che di Jacobo Ramon. L’esterno e il difensore si allenano ancora a parte. Fabregas potrebbe riaverli a disposizione per la sfida col Sassuolo oppure per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la stessa Inter.

Nell’incontro di domenica non ci sarà neanche Lahdo: il centrale svedese è ancora alle prese con un infortunio accusato con la nazionale Under 21. Viste le assenze, Fabregas potrebbe schierare i suoi con la difesa a tre, con Diao nel ruolo di falso nueve.

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