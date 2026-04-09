Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter, tre big fanno sorridere Chivu: solo un’assenza per Como

Foto dell'autore

L’Inter prepara la trasferta di campionato contro la squadra di Fabregas: gli aggiornamenti da Appiano Gentile

Buone notizie per Cristian Chivu in vista della trasferta di Como, altro scoglio che potrebbe avvicinare ulteriormente l’Inter verso la conquista dello scudetto.

Chivu atteso dal Como di Fabregas
Chivu e Fabregas (Ansa) – Calciomercato.it

Nessun problema infatti per Thuram e Lautaro Martinez, usciti leggermente acciaccati dopo il roboante 5-2 rifilato alla Roma. La ‘Thu-La’ aveva marcato la differenza nella sfida contro la formazione di Gasperini: assist e ritorno al gol per il francese, mentre il capitano è tornato in campo in grande stile realizzando una doppietta. Regolamentate in campo ad Appiano Gentile anche Bastoni, sostituito precauzionalmente domenica nella ripresa da Chivu.

Bisseck rimane ai box: le ultime in vista di Como-Inter

Lautaro e Thuram si candidano quindi per far coppia in attacco nel posticipo del ‘Sinigaglia’ e cercare di incamerare altri preziosi punti nella corsa al titolo.

Calciomercato Inter, idea Comuzzo se parte Bisseck
Yann Bisseck, difensore dell’Inter (Foto) – Calciomercato.it

Gruppo quasi al completo nella seduta odierna per Chivu, ad eccezione di Bisseck che continua con il lavoro personalizzato dopo l’infortunio muscolare alla coscia accusato la scorsa settimana. Da escludere al momento un recupero del difensore tedesco, che punta a rientrare nella lista dei convocati per la successiva sfida di campionato a San Siro con il Cagliari.

Al suo posto come contro la Roma si candida ancora Acerbi per completare il reparto difensivo, con l’esperto mancino che ha dato le giuste garanzie al ritorno dopo diverso tempo dal primo minuto. Per il resto non dovrebbero esserci sorprese nello scacchiere di Chivu, con Zielinski preferito a Mkhitaryan nei tre di centrocampo.

95

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

2 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

3 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

4 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

5 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

6 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

7 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 1%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU