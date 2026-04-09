Inter, tre big fanno sorridere Chivu: solo un’assenza per Como

L’Inter prepara la trasferta di campionato contro la squadra di Fabregas: gli aggiornamenti da Appiano Gentile

Buone notizie per Cristian Chivu in vista della trasferta di Como, altro scoglio che potrebbe avvicinare ulteriormente l’Inter verso la conquista dello scudetto.

Nessun problema infatti per Thuram e Lautaro Martinez, usciti leggermente acciaccati dopo il roboante 5-2 rifilato alla Roma. La ‘Thu-La’ aveva marcato la differenza nella sfida contro la formazione di Gasperini: assist e ritorno al gol per il francese, mentre il capitano è tornato in campo in grande stile realizzando una doppietta. Regolamentate in campo ad Appiano Gentile anche Bastoni, sostituito precauzionalmente domenica nella ripresa da Chivu.

Bisseck rimane ai box: le ultime in vista di Como-Inter

Lautaro e Thuram si candidano quindi per far coppia in attacco nel posticipo del ‘Sinigaglia’ e cercare di incamerare altri preziosi punti nella corsa al titolo.

Gruppo quasi al completo nella seduta odierna per Chivu, ad eccezione di Bisseck che continua con il lavoro personalizzato dopo l’infortunio muscolare alla coscia accusato la scorsa settimana. Da escludere al momento un recupero del difensore tedesco, che punta a rientrare nella lista dei convocati per la successiva sfida di campionato a San Siro con il Cagliari.

Al suo posto come contro la Roma si candida ancora Acerbi per completare il reparto difensivo, con l’esperto mancino che ha dato le giuste garanzie al ritorno dopo diverso tempo dal primo minuto. Per il resto non dovrebbero esserci sorprese nello scacchiere di Chivu, con Zielinski preferito a Mkhitaryan nei tre di centrocampo.