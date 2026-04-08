Al termine del torneo in Stati Uniti e Canada terminerà il suo contratto col Brasile

Lo sognano in tanti. Carlo Ancelotti sulla panchina della Nazionale italiana, un sogno che potrebbe diventare realtà. Quando? Dopo il Mondiale in Usa e Canada, che l’ex tecnico di Milan e Real Madrid disputerà alla guida del Brasile.

Ancelotti potrebbe essere il prossimo CT dell’Italia, ne è convinto il suo ex compagno alla Roma Roberto Pruzzo: “Mi risulta che sarebbe molto disponibile ad allenare la Nazionale dopo i Mondiali”, ha dichiarato nel suo intervento in diretta a ‘Radio Radio’. Proprio al termine dei Mondiali terminerà il suo contratto (da circa 10 milioni l’anno) con la Federazione brasiliana.

Panchina Nazionale, Conte sponsor di se stesso

Al momento, in attesa della nomina del nuovo presidente della Figc (il 22 giugno le elezioni), per la panchina azzurra è corsa a due tra Roberto Mancini e Antonio Conte.

Dopo Napoli-Milan, parlando di se stesso in terza persona (!), quest’ultimo ha spalancato un vero e proprio portone al ritorno sulla panchina dell’Italia:

“Se fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazione (ride, ndr). Insieme ad altri Conte allenatore lo metterei nella lista dei candidati per tanti motivi. Ci sono già stato in Nazionale, conosco l’ambiente ed è un motivo di lusinga.

Fare il ct della propria Nazionale, adesso pero stiamo concentrati sul Napoli, ho un altro anno di contratto e a fine anno incontrerò il presidente“, ha concluso Conte.