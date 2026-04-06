Pagelle Napoli-Milan 1-0, i voti della sfida: sorpasso azzurro in classifica

Il Napoli vince il big match contro il Milan e si porta al secondo posto in classifica con gli azzurri che sono a sette punti di distacco dall’Inter capolista.

Addio definitivo allo scudetto per il Milan che, a sette giornate dal termine, si trova a nove punti di distacco dalla vetta con gli uomini di Allegri che dovranno guardarsi dal ritorno delle concorrenti per un posto in Champions League.

Partita molto equilibrata, povera complessivamente di occasioni, ma con i padroni di casa che sono stati bravi a capitalizzare al meglio l’occasione avuta da Matteo Politano che ha portato in vantaggio i suoi nella seconda parte della ripresa. Successo importante per i campioni d’Italia in carica che possono continuare a coltivare sogni di rimonta sull’Inter anche se la situazione in classifica non è semplice.

Voti Napoli-Milan 1-0, decisivi Alisson e Politano subentrati

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Juan Jesus 6, Buongiorno 6,5, Olivera 6,5; Gutierrez 6, Lobotka 6, Anguissa 6,5, Spinazzola 6,5 (74′ Politano 7); De Bruyne 6, McTominay 6; Giovane 5,5 (70′ Alisson 6,5). A disposizione: Meret, Contini, Mazzocchi, Beukema Gilmour, Elmas. Allenatore Antonio Conte

MILAN (3-5-2): Maignan 6; Tomori 6 (83′ Loftus-Cheek sv), De Winter 5,5, Pavlovic 6,5; Saelemaekers 5,5 (63′ Athekame 5,5), Fofana 5,5 (Leao sv), Modric 5,5, Rabiot 5,5, Bartesaghi 6; Fullkrug 5,5 (63′ Gimenez 5,5), Nkunku 5,5 (74′ Pulisic 6). A disposizione: Torriani, Terracciano, Odogu, Estupinan, Ricci, Jashari. Allenatore Massimiliano Allegri

ARBITRO: Doveri

AMMONITI: Buongiorno, Politano

MARCATORI: Politano