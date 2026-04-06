Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Pagelle Napoli-Milan 1-0, i voti della sfida: sorpasso azzurro in classifica

Foto dell'autore

Il Napoli vince il big match contro il Milan e si porta al secondo posto in classifica con gli azzurri che sono a sette punti di distacco dall’Inter capolista.

Napoli-Milan
I voti di Napoli-Milan di Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

Addio definitivo allo scudetto per il Milan che, a sette giornate dal termine, si trova a nove punti di distacco dalla vetta con gli uomini di Allegri che dovranno guardarsi dal ritorno delle concorrenti per un posto in Champions League.

Partita molto equilibrata, povera complessivamente di occasioni, ma con i padroni di casa che sono stati bravi a capitalizzare al meglio l’occasione avuta da Matteo Politano che ha portato in vantaggio i suoi nella seconda parte della ripresa. Successo importante per i campioni d’Italia in carica che possono continuare a coltivare sogni di rimonta sull’Inter anche se la situazione in classifica non è semplice.

Voti Napoli-Milan 1-0, decisivi Alisson e Politano subentrati

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Juan Jesus 6, Buongiorno 6,5, Olivera 6,5; Gutierrez 6, Lobotka 6, Anguissa 6,5, Spinazzola 6,5 (74′ Politano 7); De Bruyne 6, McTominay 6; Giovane 5,5 (70′ Alisson 6,5). A disposizione: Meret, Contini, Mazzocchi, Beukema Gilmour, Elmas. Allenatore Antonio Conte
MILAN (3-5-2): Maignan 6; Tomori 6 (83′ Loftus-Cheek sv), De Winter 5,5, Pavlovic 6,5; Saelemaekers 5,5 (63′ Athekame 5,5), Fofana 5,5 (Leao sv), Modric 5,5, Rabiot 5,5, Bartesaghi 6; Fullkrug 5,5 (63′ Gimenez 5,5), Nkunku 5,5 (74′ Pulisic 6). A disposizione: Torriani, Terracciano, Odogu, Estupinan, Ricci, Jashari. Allenatore Massimiliano Allegri
ARBITRO: Doveri
AMMONITI: Buongiorno, Politano
MARCATORI: Politano

/7
3347

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

2 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

3 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

4 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

5 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

6 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

7 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 10%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU