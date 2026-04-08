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Juventus, rebus Vlahovic: niente Milan e come cambia il futuro | CM

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L’attaccante serbo costretto a fermarsi nuovamente ai box per infortunio: tegola per Spalletti e rinnovo sempre in bilico

Stagione maledetta per Dusan Vlahovic. Dopo il rientro nel finale di partita con il Sassuolo, a quasi quattro mesi dal pesante infortunio alla coscia dello scorso novembre, il centravanti serbo della Juventus è stato costretto nuovamente a fermarsi ai box.

Juventus, le ultime su Vlahovic
Futuro sempre in bilico per Dusan Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.it

Senza peraltro scendere in campo, visto che il numero 9 ha accusato un problema al polpaccio durante il riscaldamento prima di entrare in campo nella ripresa del match di Pasquetta col Genoa. Borsa del ghiaccio sulla gamba lasciando l’Allianz Stadium e referto impietoso dopo gli esami al J-Medical: lesione al soleo con almeno tre settimane di stop.

Una grana non da poco per la Juve e Luciano Spalletti, che nutriva tante speranze in Vlahovic per il rush finale del campionato e agguantare il quarto posto che vale la Champions.

Calciomercato Juve, Vlahovic sempre in bilico tra (nuovo) KO e rinnovo

L’ex bomber della Fiorentina salterà ovviamente la fondamentale trasferta di sabato sul campo dell’Atalanta, oltre alla gara casalinga col Bologna e il big match di San Siro del 26 aprile contro il Milan dell’estimatore Allegri. Proprio l’ex tecnico della Juventus premeva per riaverlo anche in rossonero e continua a corteggiarlo in vista della prossima estate.

La scelta di Spalletti su Vlahovic
Spalletti e Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.it

Vlahovic è in scadenza di contratto con la ‘Vecchia Signora’ e il suo futuro rimane sempre in bilico sotto la Mole. Le condizioni fisiche dell’attaccante (che ha saltato finora 25 gare sulle 43 complessive in stagione) inducono inoltre la dirigenza della Continassa a valutare ogni scenario con particolare attenzione come raccolto da Calciomercato.it. Un rebus che verrà sciolto nelle prossime settimane: la Juve e Vlahovic hanno comunque aperto alla possibilità di continuare il matrimonio insieme e si attendono nuovi sviluppi prima della fine del campionato.

La società bianconera non vuole andare oltre un ingaggio da 5-6 milioni netti più bonus, proponendo un rinnovo più corto (fino al 2029 o biennale con opzione) al centravanti serbo.

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