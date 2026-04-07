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Infortunio Vlahovic, Juve col fiato sospeso: i tempi di recupero

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Pessime notizie in casa Juventus il giorno dopo la vittoria interna contro il Genoa: ecco cosa sta succedendo.

La Juve vince e convince. I bianconeri si impongono per 2-0 sul Genoa nel match valido per la trentunesima giornata di Serie A e si riportano a una sola lunghezza dal quarto posto del Como, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima Champions League. A sette giornate dalla fine del campionato, ogni punto rischia di essere decisivo e nel prossimo turno la Vecchia Signora sarà impegnata nella delicata trasferta sul campo dell’Atalanta.

Vlahovic, le ultime sul rientro e il rinnovo
Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.it

Intanto, i tifosi della Juventus e Spalletti trattengono il fiato per le condizioni fisiche di Dusan Vlahovic, costretto ad alzare bandiera bianca nel corso del riscaldamento del secondo tempo del match contro il Genoa per un problema al polpaccio. Il centravanti serbo si sottoporrà nelle prossime ore agli accertamenti del caso ma – secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ – ci sarebbe il rischio concreto di uno stop tra le 2 e le 3 settimane per Vlahovic.

Una tegola pesantissima per Luciano Spalletti nel momento più importante della stagione: davvero non ci voleva.

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