Conte nuovo Ct dell’Italia, via libera di De Laurentiis: cosa succede

Il tecnico dopo Napoli-Milan: “Se fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazione”

È arrivato il via libera, almeno a parole, di Aurelio De Laurentiis per Conte nuovo CT dell’Italia: “Se lo libererei qualora mi chiedesse di tornare in Nazionale? Penso che gli direi sì“, ha risposto il patron del Napoli a ‘CalcioNapoli24’ a margine della première statunitense di ‘Again’, documentario dedicato alla conquista del quarto scudetto del 2025, ospitato all’Egyptian Theatre di Hollywood.

Proprio ieri, dopo la vittoria sul Milan, Antonio Conte si è autosponsorizzato per la panchina dell’Italia: “Se fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazione (ride, ndr). Insieme ad altri Conte allenatore lo metterei nella lista dei candidati per tanti motivi. Ci sono già stato in Nazionale, conosco l’ambiente ed è un motivo di lusinga”.

Tornando a De Laurentiis, su Conte-Nazionale ha però aggiunto che “Antonio è intelligente e senza un interlocutore serio difficilmente accetterebbe di guidare una struttura disorganizzata“. A tal proposito, il patron azzurro ha sponsorizzato di nuovo la candidatura di Malagò a capo della FIGC: “È perfetto per fare il commissario prima e poi il presidente di una nuova federazione”.

Crisi calcio italiano, De Laurentiis: “Alla Lega Serie A va data la maggioranza”

De Laurentiis ha risposto anche sulla crisi del calcio italiano, spiegando che per lui la Lega Serie A dovrebbe avere un maggior peso: “Bisogna azzerare e rimodulare tutto, dando alla Lega la maggioranza. Altrimenti si può anche pensare a una Lega autonoma. Ci sono troppi galli a cantare, serve accordo con Uefa e Fifa e una politica più presente”.