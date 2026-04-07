Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Conte nuovo Ct dell’Italia, via libera di De Laurentiis: cosa succede

Foto dell'autore

Il tecnico dopo Napoli-Milan: “Se fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazione”

È arrivato il via libera, almeno a parole, di Aurelio De Laurentiis per Conte nuovo CT dell’Italia: “Se lo libererei qualora mi chiedesse di tornare in Nazionale? Penso che gli direi sì“, ha risposto il patron del Napoli a ‘CalcioNapoli24’ a margine della première statunitense di ‘Again’, documentario dedicato alla conquista del quarto scudetto del 2025, ospitato all’Egyptian Theatre di Hollywood.

Conte con maglia Nazionale: foto AI
Conte nuovo Ct dell’Italia, via libera di De Laurentiis: cosa succede (AnsaFoto/AI) – Calciomercato.it

Proprio ieri, dopo la vittoria sul Milan, Antonio Conte si è autosponsorizzato per la panchina dell’Italia: “Se fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazione (ride, ndr). Insieme ad altri Conte allenatore lo metterei nella lista dei candidati per tanti motivi. Ci sono già stato in Nazionale, conosco l’ambiente ed è un motivo di lusinga”.

Tornando a De Laurentiis, su Conte-Nazionale ha però aggiunto che “Antonio è intelligente e senza un interlocutore serio difficilmente accetterebbe di guidare una struttura disorganizzata“. A tal proposito, il patron azzurro ha sponsorizzato di nuovo la candidatura di Malagò a capo della FIGC: “È perfetto per fare il commissario prima e poi il presidente di una nuova federazione”.

De Laurentiis a un evento
Conte-Nazionale e crisi calcio italiano, parla De Laurentiis (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Crisi calcio italiano, De Laurentiis: “Alla Lega Serie A va data la maggioranza”

De Laurentiis ha risposto anche sulla crisi del calcio italiano, spiegando che per lui la Lega Serie A dovrebbe avere un maggior peso: “Bisogna azzerare e rimodulare tutto, dando alla Lega la maggioranza. Altrimenti si può anche pensare a una Lega autonoma. Ci sono troppi galli a cantare, serve accordo con Uefa e Fifa e una politica più presente”.

/7
3524

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

2 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

3 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

4 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

5 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

6 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

7 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 9%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU