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Juventus, sfumano 32 milioni: la colpa è anche di Lamine Yamal

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Il fuoriclasse del Barcellona complica una trattativa di mercato della ‘Vecchia Signora’ in vista della prossima estate

Il Barcellona e Lamine Yamal mettono nei guai la Juventus… Il fuoriclasse spagnolo incanta al ‘Metropolitano’ e trascina i suoi nel big match di campionato contro l’Atletico Madrid.

Lamine Yamal complica i piani della Juve
Lamine Yamal con Lewandowski (Ansa) – Calciomercato.it

Il numero 10 blaugrana fa impazzire la difesa di casa e in particolare Nico Gonzalez, schierato per l’occasione da terzino sinistro dal ‘Cholo’ Simeone. La mossa del tecnico dell’Atletico non sortisce gli effetti sperati, con il nazionale argentino che soffre le pene dell’inferno di fronte all’irresistibile Yamal. Il giocatore di proprietà della Juve rimedia due gialli per cercare di fermare l’avversario, rimediando nel secondo intervento l’espulsione diretta dopo la revisione al VAR dell’arbitro.

L’Atletico Madrid rimane così in dieci e per la cronaca sarà decisiva la zampata di Lewandowski nel finale per consegnare i tre punti alla capolista Barcellona. 

Calciomercato Juve, si complica la trattativa per il riscatto di Nico Gonzalez

Il rosso a Nico Gonzalez riguarda direttamente anche alla Juventus, visto che si complica ulteriormente il riscatto automatico del giocatore. 

Nico Gonzalez con le mani nei capelli
Futuro in bilico per Nico Gonzalez (Ansa) – Calciomercato.it

L’ex Fiorentina deve collezionare 21 partite da 45 minuti nella Liga e con il gettone contro il Barça è arrivato a 14 presenze. Ne servono perciò altre 7 per completare il quadro, con Nico Gonzalez che dovrebbe giocare almeno un tempo in tutte le restanti gare di campionato (ne mancano otto alla fine ma la prossima la salterà per squalifica). L’Atletico Madrid e Simeone sono comunque soddisfatti del rendimento del giocatore albiceleste e cercheranno di rinegoziare il prezzo del riscatto, fissato a 32 milioni di euro la scorsa estate. 

Malgrado la stima di Spalletti, la dirigenza della Juventus è intenzionata a fare cassa con la cessione definitiva di Nico Gonzalez e non potrà scendere sotto i 23 milioni per non registrare una minusvalenze a bilancio. 

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