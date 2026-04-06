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Gasperini scaricato dopo Inter-Roma: “Se ne deve andare”

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Decima sconfitta consecutiva contro i nerazzurri, la quindicesima in stagione. I romanisti insorgono e mettono nel mirino anche la società

Tanti tifosi della Roma hanno ormai iniziato a scaricare, forse definitivamente, Gian Piero Gasperini dopo la pesante sconfitta in casa dell’Inter – la quindicesima complessiva di una stagione fin qui andata al di sotto delle attese – che complica ulteriormente la corsa al traguardo Champions. Tra l’altro quella di ieri è il decimo ko consecutiva dell’allenatore di Grugliasco contro i nerazzurri.

Gasperini deluso
Gasperini scaricato dopo Inter-Roma: “Se ne deve andare” (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

Tra i romanisti ci sono anche chi vorrebbe l’esonero di Gasperini al termine di questa annata. Nel mirino, ovviamente, c’è pure la società che per molti non gli ha allestito una squadra all’altezza per l’obiettivo Champions.

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