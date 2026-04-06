Decima sconfitta consecutiva contro i nerazzurri, la quindicesima in stagione. I romanisti insorgono e mettono nel mirino anche la società

Tanti tifosi della Roma hanno ormai iniziato a scaricare, forse definitivamente, Gian Piero Gasperini dopo la pesante sconfitta in casa dell’Inter – la quindicesima complessiva di una stagione fin qui andata al di sotto delle attese – che complica ulteriormente la corsa al traguardo Champions. Tra l’altro quella di ieri è il decimo ko consecutiva dell’allenatore di Grugliasco contro i nerazzurri.

Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

Malen arriva dalla Premier e va a 2000 km/h. Si allena con Gasperini e non si muove più. Davvero non so più cosa pensare — Servono 3 acquisti. NO ai 4 rinnovi (@RFracico) April 6, 2026

La Roma di Gasperini non ha mai difeso da squadra di Gasperini, sempre stata una difesa mediocre anche a inizio anno, solo che ad inizio anno svilar prendeva tutto e ora è tornato un portiere normale — Cardinale Maiale (@GiovaBBBB) April 6, 2026

Come si può continuare con Gasperini se lui chiede i rinnovi delle zavorre? — davidë (@Davjdemarra) April 6, 2026

B.giorno. Possibile mai una critica a Gasperini? Fase difensiva Horror

Non corriamo. Appena gli altri la mettono su intensita’, fisicita’ becchiamo cn tutte

Solo un unico credo.

Cristante aveva fatto male in Bosnia, lo ripropone.

Male, ma male anche Gasperini. — Alessandro R. (@ale_rasch) April 6, 2026

Il risultato di ieri sera a Milano è solo la conseguenza di scelte sbagliate,cominciando proprio da #Gasperini,se ne dovrebbe andare,anzi non sarebbe proprio dovuto venire,mercato,giovani scommesse,panchina corta,ma continuate a dire che bisogna abbassare monte ingaggi #friedkin — Marzia Loreti (@loreti_marzia) April 6, 2026

Lo scemo ero io che a giugno ritenevo la scelta di Gasperini folle. Se questa società non è in grado di allestire una rosa all’altezza é inutile prendere un allenatore “giochista “. Questo dicevo. Ancora una volta, purtroppo ho avuto ragione. — Savio🟡🔴 (@SaverioTolomeo) April 6, 2026

Quindi detto che il problema sono i giocatori (e non sono sempre gli stessi), ha senso dare 7 milioni l’anno a Gasperini per fare peggio di Fonseca? — Manuel Fanciulli (@mfbonsa) April 6, 2026

Tra i romanisti ci sono anche chi vorrebbe l’esonero di Gasperini al termine di questa annata. Nel mirino, ovviamente, c’è pure la società che per molti non gli ha allestito una squadra all’altezza per l’obiettivo Champions.