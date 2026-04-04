L’Inter prende un nuovo portiere al posto di Sommer: 20 milioni

Inter molto attiva sul mercato e pronta a prendere un nuovo numero 1: ecco chi difenderà i pali nerazzurri l’anno prossimo.

Nonostante i 37 anni, Yann Sommer rimane un portiere di livello assoluto e di sicuro affidamento anche se in casa Inter è già cominciata la caccia al nuovo numero 1. L’estremo difensore svizzero, in ogni caso, dovrebbe rimanere a Milano e diventare la riserva di lusso nella nuova gerarchia della prossima stagione.

Ma chi sarà a difendere i pali dell’Inter nella stagione 2026/2027? In pole c’è sicuramente Guglielmo Vicario, attuale portiere del Tottenham e corteggiato da tantissimi club italiani e non solo: Ausilio è da tempo sulle sue tracce – Calciomercato.it ha anticipato il suo blitz a Londra – ora è pronto ad accelerare per anticipare tutti e per portarlo a Milano la prossima estate.

La valutazione di Vicario si aggira sui 15/20 milioni di euro, cifra ampiamente alla portata delle casse nerazzurre: attenzione, dunque, a questa pista che si appresta a diventare incandescente da qui alle prossime settimane.