Inter, c’è anche Marotta per Bosnia-Italia: due gli osservati speciali

Il presidente dell’Inter – oltre a seguire i nerazzurri Bastoni, Barella, Dimarco ed Esposito – guarderà da vicino alcuni dei protagonisti in campo in chiave mercato

L’Italia in Bosnia si gioca il pass per il Mondiale in America. Gli Azzurri cercano la qualificazione a 12 anni di distanza dall’ultima Coppa del Mondo disputata, dopo le mancate partecipazioni in Russia e Qatar.

Nel catino di Zenica ci saranno diverse personalità di spicco del calcio italiano, tra cui non passa inosservata la presenza anche di Beppe Marotta. Il presidente dell’Inter è anche consigliere federale e ha raggiunto nelle scorse ore la città bosniaca per seguire la formazione di Gattuso.

Da non scartare la possibilità che Marotta sfrutti il blitz in Bosnia per seguire da vicino anche alcuni giocatori nel mirino del club nerazzurro per il prossimo mercato estivo.

Calciomercato Inter, Muharemovic e Calafiori nel mirino per la difesa

In primis ovviamente il numero uno dell’Inter farà il tifo per l’Italia e per i suoi gioielli visto che in campo ci sono Bastoni, Barella, Dimarco e con Esposito che potrebbe entrare a gara in corso.

Inoltre Marotta avrà l’opportunità anche di osservare un ‘nemico’ degli Azzurri come Muharemovic, difensore centrale bosniaco e che si sta mettendo in grande evidenza in Serie A con la maglia del Sassuolo. L’ex Juventus (che ha una percentuale del 50% sul giocatore) fa parte della lista degli acquisti dell’Inter per rinnovare il pacchetto difensivo e ha una valutazione di circa 25 milioni di euro.

Sempre in difesa occhio ovviamente alla posizione di Bastoni, corteggiatissimo dal Barcellona. In caso d’addio del mancino azzurro il sogno dell’Inter è Calafiori, che questa sera affianca proprio l’interista nella retroguardia di Gattuso. Per Marotta, strapparlo all’Arsenal e alla Premier, non sarà eventualmente impresa facile.