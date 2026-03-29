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Italia al completo: un rientro per Gattuso e le ultime di formazione anti-Bosnia

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La Nazionale azzurra continua gli allenamenti in vista del match che vale il Mondiale: domani la partenza per Zenica

Si avvicina il momento da dentro o fuori per l’Italia. Gli Azzurri preparano la decisiva sfida nella tana della Bosnia, che mette in palio il pass per il Mondiale in America.

Gattuso durante l'allenamento dell'Italia
Gennaro Gattuso, Ct dell’Italia (Ansa) – Calciomercato.it

A due giorni dalla sfida di Zenica, la Nazionale continua la preparazione nel quartier generale di Coverciano e Gattuso può sorridere: squadra al completo e tutti a disposizione del Commissario tecnico nell’allenamento odierno. Seduta pomeridiana che ha visto capitan Donnarumma e compagni disputare anche una partitella contro una selezione della Primavera dell’Empoli.

In gruppo quindi c’era anche Scamacca, che era l’unico giocatore in dubbio in vista della trasferta di martedì sera in Bosnia. 

Italia, Gattuso recupera Scamacca: le scelte contro la Bosnia

Il centravanti dell’Atalanta ha recuperato dall’infortunio muscolare e Gattuso deciderà domani se portarlo in panchina o meno a Zenica. In attacco intanto è ballottaggio tra Retegui ed Esposito, con il baby bomber dell’Inter che ha guadagnato posizioni per affiancare Kean.

Kean con la maglia della Nazionale
Kean è la certezza in attacco (Ansa) – Calciomercato.it

Cristante in mediana insidia invece Locatelli, mentre sulla destra Politano rimane favorito su Palestra. Nessuna novità in difesa, con Bastoni che ha dato le necessarie garanzie sulle sue condizioni fisiche nel match vinto con l’Irlanda del Nord. Gli Azzurri domani mattina svolgeranno la rifinitura a Coverciano, prima della partenza nel pomeriggio direzione Zenica con un volo charter da Firenze.  

La probabile formazione dell’Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui (Esposito)

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